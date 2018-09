Stiri pe aceeasi tema

- Concert de exceptie, aseara, in Centrul Capitalei. Evenimentele dedicate Zilelor Bucurestiului au continuat cu un spectacol marca "Gheorghe Zamfir". Pe scena, alaturi de maestrul naiului, au urcat invitati de seama.

- Traficul rutier este restrictionat in aceste zile in centrul Capitalei pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului, informeaza Agerpres. Conform Brigazii Rutiere, de vineri seara, de la ora 17,00, si pana luni dimineata, la ora 6,00, va fi restrictionata circulatia pe…

- Zilele Bucureștiului 2018. Program concerte și tot ce trebuie sa știi. Rod Stewart si Gheorghe Zamfir vor concerta la Zilele Bucurestiului, care se vor desfasura in perioada 21-23 septembrie in Piata Constitutiei din Capitala. Pe 22 septembrie va avea loc un spectacol grandios 3D videomapping

- Zilele Bucureștiului 2018. Cand și unde va avea loc concertul lui Rod Stewart. Duminica, 23 septembrie, in Piața Constituției, incepand cu ora 17.00. In deschiderea cocertului va canta trupa Vunk

- Primaria Capitalei a atribuit recent, fara licitatie, un contract in valoare de peste un milion de lei, pentru organizarea evenimentului "Zilele Bucurestiului". Potrivit PMB, serviciile au fost atribuite prin procedura directa, "pentru ca valoarea lor este sub pragul prevazut de lege". Primaria…

- Cantaretul si compozitorul britanic Rod Stewart va concerta in Piata Constitutiei din Capitala, pe 23 septembrie, in cadrul seriei de evenimente Zilele Bucurestiului.Concertul lui Rod Stewart va fi deschis de trupa Vunk si face parte din seria de evenimente prin care Primaria marcheaza 559…

- Rod Stewart si Gheorghe Zamfir vor concerta la Zilele Bucurestiului, care se vor desfasura in perioada 21-23 septembrie in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al Centrului de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti - creart, transmis AGERPRES, in luna septembrie un maraton…