Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu nu a dorit sa comenteze prea mult subiectul autorizațiilor de construire emise de Primaria Timișoara pentru patru vile care erau deja ridicate ilegal pe o zona verde, astazi, in cadrul conferinței de presa, de la sediul instituției. Intrebat cum comenteaza aceasta situație, precum și faptul…

- PRESSALERT.ro a dezvaluit azi modul in care casele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați ale administrației Robu, iar edilul-șef a „contracarat” cu o intervenție in forța, astazi, a reprezentanților Primariei Timișoara, in zona Iosefin. Mai mulți muncitori, pregatiți…

- Nicolae Robu a declarat ca procurorii si politistii DNA nu au facut o perchezitie la Primaria Timisoara, ci au solicitat mai multe documente de la Directia de Urbanism. "Nu a fost nicio perchezitie DNA la primarie, nicio descindere. S-au prezentat doi procurori ca sa discute cu cei de la Urbanism, sa…

- Directorul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului, Sorin Susanu, confirma faptul ca la Directia de Urbanism din primarie exista multe probleme. Afirmatia vine in contextul perchezitiilor pe care DNA le-a facut in institutia condusa de Nicolae Robu. Procurorii DNA au descins la Primaria…

- Astazi, DNA a descins la Primaria Timișoara. Potrivit surselor, anchetatorii sunt interesați de anumite acte de la Direcția de Urbanism, respectiv de The post UPDATE. Descinderi la Primaria Timișoara. Vezi declarația primarului Nicolae Robu appeared first on Renasterea banateana .

- Sunt perchezitii la aceasta ora la Primaria Timisoara, informeaza Digi24.ro. Procurorii DNA au descins la directia de urbanism si verifica acte autorizatii de construire si certificate de urbanism.Procurorii anticoruptie au solicitat cateva acte de la Directia de urbanism, cel mai probabil autorizatii…

- DNA a descins in urma cu puțin timp la Primaria Timișoara. Procurorii au ajuns in primaria condusa de Nicolae Robu, acolo unde cauta mai multe documente.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare catre Iohannis și Dancila pentru ELIMINAREA imputernicirii obedienților in…

- Primarul Nicolae Robu se plange de birocratia stufoasa si nu tocmai „ortodoxa” din propriul aparat administrativ. Am ajuns sa obtinem noi, ca primarie, greu avizele la proiectele noastre, se plange edilul-sef de modul de lucru al Directiei de Urbanism. Administratia austriaca de la finalul secolului…