Ritmul pietei de fashion se tempereaza, dupa cativa ani de cresteri de senzatie. Care sunt motivele

Stiri pe aceeasi tema

- Primele 10 cele mai mari piețe ale Europei au scazut in luna martie și, mai mult decat atat, doar patru din primele 20 au avut creșteri in luna martie, restul aflandu-se pe teritoriul negativ. Romania este una dintre țarile cu creșteri, dar la inmatriculari, nu la livrari.

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Falconeri, brand italian de lux, recunoscut pentru tricotaje, deschide primul sau magazin din Bucuresti. Acesta va fi amplasat in Baneasa Shopping City si va fi inaugrat in urma unei investitii de 180.000 de euro, la mijlocul lunii aprilie.

- In contextul celor declarate recent de domnul Președinte al Consiliului Concurentei Bogdan Chirițoiu, voi face cateva precizari: - -Piața RCA este o piața in consolidare, care necesita unele ajustari, dar nu de sistem; - Nu se are in vedere trecerea asigurarii pe persoana, ci va ramane pe mașina; -…

- Ministrul Finanțelor a anunțat vineri ca ordonanța 114, care impune noi taxe mediului bancar și de afaceri va fi modificata. Oficialul susține că apare un nou indice ROBOR, care va scădea ratele la credite, și o taxă pentru bănci, care să le stimuleze să dea împrumuturi…

- TeraSteel, parte a Grupului TeraPlast, unul dintre cei mai importanți producatori de panouri termoizolante și hale la cheie, a avut anul trecut o creștere de peste 53,7% a exporturilor, pe fondul extinderii catre piața din Serbia. De altfel, compania a inregistrat cresteri de doua cifre pe toate categoriile…

- Programul care urma sa aduca in Navodari cea mai mare piața de pește din sud-estul UE, finanțata cu fonduri europene, s-a transformat intr-un proiect cu circuit inchis. Primaria susține ca unicul beneficiar al proiectului-fantoma ar fi o companie care vinde rapane, dar refuza sa divulge numele respectivei…

- Brexitul scade preturile locuintelor din Marea Britanie. Ritmul scaderilor este cel mai rapid din ultimii sase ani. Perspectivele vanzatorilor sunt cele mai slabe din ultimele doua decenii, potrivit agentilor imobiliari britanici. ● Brexitul scade preturile locuintelor din Marea Britanie Institutia…