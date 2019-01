Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Galați fac cercetari dupa ce un galațean a reclamat ca un vecin i-a injunghiat mortal cainele de rasa. Cei doi s-au certat din cauza unor țurțuri cazuți pe balcon, iar unul dintre ei l-ar fi atacat pe celalalt cu cuțitul, insa barbatul s-a aplecat și astfel a fost injunghiat cainele,…

- Impact mortal. Un barbat a murit in urma coliziunii a 3 masini Un barbat de 43 ani a murit in urma unui accident rutier produs pe DN 26, in zona localitatii Vanatori, in care au fost implicate trei autovehicule. Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta,…

- Un barbat de 43 ani din judetul Galati a murit in urma unui accident rutier produs pe DN 26, in zona localitatii Vanatori, in care au fost implicate trei autovehicule. Potrivit politistilor rutieri, un...

- "A fost comunicat primul deces la caz confirmat cu virus gripal, tip A, subtip H3: barbat in varsta de 53 de ani, din jud.Galati, avand conditii medicale preexistente si nevaccinat anti-gripal", anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie news.ro. …

- Un barbat de 42 de ani, din Vidra, a decedat, sambata seara, dupa ce caruta pe care o conducea a fost lovita de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.ro. In urma coliziunii unui autoturism cu un atelaj hipo, pe raza…

- DIICOT Galați s-a sesizat din oficiu, dupa ce judecatorul care a decis arestarea tanarului a spus ca acesta a acționat la limita terorismului. DIICOT Galați face cercetari in baza unui articol privitor la prevenirea și combaterea terorismului.

- Imagini sfașietoare au fost surprinse in Hohhot, China, si au ajuns virale pe Internet. Cainele sta pe carosabil, in același loc in care stapanul lui a murit.De cand femeia a murit pe 21 august, animalul nu pleaca din acel loc.

- Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce mașina in care era, condusa de un tanar care bause, a intrat pe contrasens, in comuna Cuca din județul Galați, și s-a izbit de o alta mașina. In urma impactului, șoferul care consumase alcool și o femeie din mașina lovita au fost raniți, potrivit Mediafax.…