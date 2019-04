Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CS Medgidia antrenor, Florin Voinea a promovat in prima liga din Romania, Divizia A1.Formatia dobrogeana si a asigurat accesul in esalonul de elita dupa primele doua meciuri disputate la turneul play off, desfasurat la Medgidia, 3 0 cu Rapid Bucuresti si 3 0 cu Gloria Buzau.Moment…

- Aflata pe o panta ascendenta in aceasta primavara, formatia din Ciarda Rosie are parte de o noua deplasare in zona Capitalei. Ripensia nu are insa motive statistice sa se sperie de jocul din cartierul Pantelimon, deoarece in acest sezon a plecat neinvinsa de pe terenurile din zona Bucuresti-Ilfov. Ros-galbenii…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme ce Chindia ocupa pozitia a patra, cu 57 de puncte.Partida…

- Ripensia a revenit cu un moral bun din ultima deplasare. Succesul cu 2-0 de la Balotesti le-a asigurat o oarecare liniste ros-galbenilor, dar acestia trebuie sa invinga pe teren propriu egala din clasament Pandurii Tg. Jiu pentru a-si usura misiunea. Elevii lui Alexandru Pelici se intorc cu aceasta…

- Ripensia Timisoara si-a atins obiectivul pe terenul antepenultimei clasate. Ros-galbenii s-au impus meritat, scor 2-0, in fata Balotestiului. Ambele goluri ale partidei au purtat semnatura lui Octavian Draghici, ex-ACS Poli, care a spart astfel gheata pentru noua sa echipa. Elevii lui Alexandru Pelici…

- Ripensia e departe de a fi lipsita de griji in privinta ramanerii in esalonul secund si se deplaseaza chiar pe terenul unei formatii aflate in zona rosie. Ros-galbenii se asteapta la un meci crancen la Balotesti si datorita starii suprafetei de joc a ilfovenilor. Mai mult, Alexandru Pelici are si o…

- Chindia Targoviste s-a impus in deplasarea de la CS Mioveni, scor 4-1, si urca pe locul 2 in clasamentul din Liga 2. Etapa a 25-a din Liga 2 a inceput cu duelul dintre Mioveni si Chindia si se va incheia abia marti seara, cu duelul dintre Petrolul si Energeticianul.

- Echipa de baschet TSKA Moscova a calcat din nou stramb in Euroliga. Formatia rusa a pierdut clar meciul de acasa cu Maccabi Tel Aviv.Jocul a fost unul echilibrat, iar dupa trei sferturi gruparea din Israel avea doua puncte avans pe tabela de marcaj.