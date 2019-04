Revoltător! Profesoara din Ploiești care a fost înjunghiată de un fost elev, învinovățită pentru incident de către o comisie a școlii! Caz revoltator in Ploiești! Profesoara Colegiului Spiru Haret care a fost injunghiata in fața cancelariei de un fost elev a fost invinovațita pentru producerea incidentului de catre o comisie a școlii! Reamintim ca pe data de 29 ianuarie, Mihai Alexandru Nițescu, fost elev al Colegiului, a intrat in școala și a injunghiat-o cu un cuțit pe profesoara de matematica, in fața cancelariei. Dupa producerea evenimentului, o comisie formata din trei angajați ai școlii a intocmit un proces verbal de cercetare a incidentului din care reiese ca profesoara care a fost injunghiata este considerata… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Ploiesti a fost prins in timp ce circula pe contrasens pe DN1, pe un tronson de drum unde se circula de regula cu viteze de peste 100 de kilometri la ora. Oprit de un echipaj de politie, a declarat senin ca ”a gresit drumul”.

- Cazul violent petrecut in Ploiesti pe 29 ianuarie, cand o profesoara de matematica a fost injunghiata de un fost elev in incinta Colegiului "Spiru Haret", face in continuare valuri. Colegii cadrului didactic incearca sa pastreze acest caz in atentia opiniei publice, reclamand ca nu au vazut nicio masura…

- Mihai Alexandru Nițescu și-a injunghiat cu sange rece și fara nicio remușcare fosta profesoara de matematica din liceu. Femeia, pe numele ei Andreea Alexe se afla in continuare in stare grava la spital, iar medicii se lupta sa o salveze.

- O profesoara de matematica de la Liceul Spiru Haret din Ploiești a fost injunghiata, marti, in fata cancelariei.Autorul ar fi un fost elev, exmatriculat, in varsta de 22 de ani. Acesta ar fi fost in stare de ebrietate. Surse judiciare au explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca agresorul…

- Femeia, in varsta de 43 de ani, a ajuns la spital in soc hemoragic si a fost dusa de urgenta in sala de operatie, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti. Tanarul suspectat ca este autorul agresiunii a fugit din scoala cu un cutit in mana si a fost prins…

- Intr-o scoala din județul Prahova, o profesoara de 43 de ani a fost injunghiata, relateaza libertatea.ro.Agresiunea s-a petrecut marți, la orele pranzului, la Colegiul Spiru Haret, din Ploiesti. Suspectul a fost reținut de un echipaj de jandarmi aflat in zona.

- O profesoara de matematica de la Liceul Spiru Haret din Ploiești, in varsta de 43 de ani, a fost injunghiata de un tanar de 22 de ani, fost elev al scolii, potrivit unor surse judiciare.Un alt cadru didactic a sunat la 112. Agresorul a fost retinut de jandarmi, iar victimei ii sunt acordate…

- O profesoara de matematica a fost injunghiata de un tanar. Incidentul a fost anuntat la 112 de un alt cadru didactic, coleg cu profesoara de la Colegiul „Spiru Haret”, a informat Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Agresorul a fost retinut de jandarmi, iar victima, in varsta de 43 de ani, primeste…