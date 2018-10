Stiri pe aceeasi tema

- Fostul preot Cristian Pomohaci a cazut la ințelegere cu procurorii și a pledat vinovat și a primit pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au anuntat azi solutia definitiva in cazul mortii unui tanar din Ialomita. In prima instanta, Tribunalul Constanta a dispus condamnarea inculpatului, de 32 de ani, din Constanta, la pedeapsa de sase ani si sase luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii…

- SENTINTA…Trimis in judecata dupa ce si-a snopit fosta sotie in bataie si a incercat sa o violeze de fata cu cei sase copii, Ionel Dulan si-a primit pedeapsa. Judecatorii barladeni s-au aratat plini de compasiune si l-au condamnat pe inculpat la un an si 8 luni de inchisoare cu suspendare si o amenda…

- Inchisoare cu executare pentru un fost preot ortodox cercetat in dosarul unei retele evazioniste. Judecatorii l-au condamnat pe Ovidiu Miron Pop si pe partenerul de afaceri al acestuia, Kallos Lorand, la cate noua ani de inchisoare cu executare.