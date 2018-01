Review George Butunoiu: O noua afacere de succes a evreilor de la DonCafe

Stiri pe aceeasi tema

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel. 0 0 0 0 0 0

- Grila notarilor, dupa care se calculeaza impozitele minime pentru tranzactiile cu locuințe și onorariile, a fost stabilita în acest an cu valori în creștere cu 2% pentru apartamentele vechi și cu 2,5% pentru locuințele noi, la nivelul Bucureștiului.

- Delia, considerata una dintre cele mai de succes cantarețe din Romania, nu s-a dat jos din pat pentru mai puțin de 15.000 de euro pentru un concert.Și Alexandra Stan se numara printre vedetele care și-au marit conturile in banca de pe urma spectacolelor susținute. Artista percepe tot 15.000…

- Atacantul Borussiei Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, este foarte aproape de a evolua din vara acestui an in prima liga chineza. Potrivit publicației chineze Sina Sports, Aubameyang este dorit și de Guangzhou Evergrande. Aceeași sursa susține ca formația antrenata de Fabio Cannavaro ofera Borussiei…

- CNAIR a demarat o serie de proiecte vizand fluidizarea traficului la nivelul Bucurestiului, care au avut surse de finantare diferite. "Insa, in prezent, toate aceste obiective sunt finantate din cadrul actualului exercitiu financiar (POIM 2014-2020) ca urmare a deciziei Ministerului Transporturilor,…

- vezi galeria Cava Bistro e un bistrou de vinuri nou deschis in Piata Floreasca, de cateva saptamani, dupa lungi lucrari de amenajare. Sunt la parterul unui bloc nou, acolo unde se termina in Calea Floreasca strada care vine dinspre benzinaria de la Piata Dorobantilor, chiar vizavi de Vacamuuu.…

- Lungmetrajul fantasy "Frumoasa si Bestia/ Beauty and the Beast", in regia lui Bill Condon, se afla pe primul loc in box office-ul mondial din 2017, cu incasari de 1,263 de miliarde de dolari, din care 504 milioane de dolari au fost obtinute numai...

- Dezvoltatorul imobiliar AFI Europe Romania, proprietarul celui mai mare mall din tara, a anuntat semnarea unui acord de finanțare in valoare de 22 mil. euro cu Bank Leumi Romania pentru dezvoltarea primei faze a centrului de afaceri AFI Tech Park din cartierul Rahova al Bucurestiului.

- Pentru a avea succes, in calitate de antreprenor, ai nevoie de o idee foarte buna cu care sa iesi in evidenta fata de restul lumii. Chiar daca ai un spirit antreprenorial, ai nevoie si de anumite cunostinte care sa te ajute sa-ti materializezi ideea de afacere. Daca vrei sa afli mai multe lucruri…

- Terasa Doamnei e un restaurant destul de cunoscut al Centrului Vechi si al Bucurestiului, pentru terasa lui, desigur, inainte de toate, pentru ca au niste animale vii la care iti tot vine sa te uiti. 0 0 0 0 0 0

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriel Firea, si-a propus sa capitalizeze firmele proaspat infiintate de primarie cu 58,8 mil. euro in sedinta Consiliului General de dinaintea Craciunului. Suma reprezinta o majorare de peste 220% fata de capitalul injectat deja de primarie in aceste companii in…

- George Joita, un tanar de 31 de ani din Ploiesti, crede ca nu este nimic rusinos in a vinde fructe si legume intr-un aprozar. Cu atat mai mult cu cat este al lui, o investitie realizata cu multa munca, iar marfa chiar este ceea ce scrie pe eticheta, adica legume si fructe romanesti, extrem de gustoase.…

- Horia Stanese, Business Development Manager, Universal Robots Cea mai mare amenintare la adresa locurilor de munca este incapacitatea companiilor de a ramane competitive. Din fericire, automatizarea le imbunatateste nivelul productivitatii, iar ele se pot dezvolta si pot sustine alte locuri…

- vezi galeria La incepultul lui noiembrie s-a deschis un minuscul bistrou pe strada mea, pe Andrei Muresanu, chiar la Piata Dorobantilor, in casa in care a locuit la al doilea etaj Jeni Acterian. Jeni Acterian statea la cealalta intrare, chiar din rond, cu geamurile catre parculet. Se cheama Petite…

- G.Stoica, un tanar de 20 de ani din Petrești, comuna Vanatori, a murit in aceasta dupa amiaza la Spitalul Județean, unde a fost adus in stop cardio-respirator de echipajul unei ambulanțe. La Terapie Intensiva el a mai facut un stop și a murit. Tanarul a fost gasit langa o betoniera, in curtea…

- Omul de afaceri aradean, Simion Ioan Apreutese, imbinand munca si pasiunea pentru masini, a creat si conduce o companie de transport si logistica ce se afla in topul firmelor din acest sector de activitate.

- Atelierele Pegas deschid al cincilea magazin al retelei, la Ramnicu Valcea, acesta fiind al doilea mono store din afara Bucurestiului, in urma unei investitii de 40.000 de euro, si planifica cinci noi deschideri in 2018. Nou unitate se afla in Shopping City Ramnicu Valcea si face parte din…

- Modelul matusicii pensionare care si-a descoperit la varsta senectutii un adevarat geniu imobiliar si si-a putut astfel imbogati nepotii nu a functionat doar in cazul pesedistului Adrian Nastase, ci si in cel al penelistei Ramona Manescu. Cuplul liberal Rares si Ramona Manescu a fost in atentia presei…

- Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit a treia performanța excelenta din aceasta saptamana. Dupa locul 4 obținut luni in Openul International al Romaniei de la Alba Iulia și locul 3 in turneul de blitz pentru mari maeștri Romgaz de la Mediaș, juniorul albaiulian in varsta de 17 ani s-a clasat…

- O adevarata lecție de viata vine din comuna gorjeana Balești. Un tanar de 29 de ani a pus bazele unei afaceri de succes, deși a pornit de la zero. Laurențiu Malaescu este paznic la un liceu din Targu Jiu in ciuda faptului ca a urmat...

- Primaria Municipiului București a dat startul sarbatorilor de iarna vineri, de la Targul de Craciun al Bucureștiului, din Piața Constituției, de unde, la ora 19,10, s-au aprins și iluminatul festiv de sarbatori."De ziua Romaniei impodobim Bucureștiul și dam startul oficial evenimentelor dedicate…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Helmuth Duckadam, legendarul portar al Stelei, in prezent președinte de imagine la FCSB, a fost numit zilele trecute cetațean de onoare al Bucureștiului, distincție ce i-a fost acordata in urma unui proiect de hotarare adoptat de Consiliul General al Municipiului București. Vestea nu i-a picat bine…

- Andi Moisescu formeaza un cuplu cu Olivia Steer si se bucura impreuna de cei doi copii pe care ii au impreuna. Inainte de a-si cunoaste sotia, prezentatorul a avut o relatie frumoasa, de cinci ani, cu o femeie care, intre timp, a devenit milionara in euro.

- Republica Moldova a incetat a fi poveste de succes a Parteneriatului Estic in mare parte din cauza fraudei bancare și a justiției ineficiente și selective, transmite AGORA cu referire la surse din conducerea Uniunii Europene. Totodata, funcționarii europeni și-ar fi invațat lecția in ceea ce privește…

- Afacerile din mediul online si strategiile de merketing au fost tema unei intalniri care a avut loc ieri la Camera de Comert din Copou. Evenimentul de tip sesiune de informare a fost dedicat dezvoltarii afacerilor si a avut printre invitati si antreprenori de succes din tara si strainatate. Un exemplu…

- Banca Comerciala Romana lanseaza oficial eGo, primul serviciul de car sharing 100% electric din Bucuresti, oferit de o banca, accesibil printr-o aplicatie dedicata, care permite localizarea si rezervarea autoturismelor, in timp ce cheia masinii este inlocuita de cardul bancar contactless BCR. …

- Carisma și farmecul incantator sunt suficiente pentru a face orice barbat sa-și piarda mințile. Aceasta femeie devine ca un fel de drog irezistibil pentru el. Citeste si Horoscopul superputerilor: Cele trei zodii de femei cu har divin In plus, femeile nascute sub acest semn zodiacal…

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului…

- Una din cele mai cautate casuțe din Targul de Craciun de la Sibiu este cea in care sunt expuse bijuterii inedite, realizate manual de brașoveanca Diana, cea care a parasit o multinaționala și a "meșterit" in ultimii cinci ani o afacere de succes, realizand aproape orice din piese provenind…

- „Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si cand m-am indreptat, am vazut ca nu mai e masina in fata. Am crezut ca am fost eu obosit seara si poate am lasat-o mai in stanga sau mai in dreapta, ca asa face orice om. M-am dus, m-am uitat,…

- FecioaraN-ai fost prea fericita in ultimii ani, dar situatia se schimba radical in 2018. Viata ta se lumineaza, totul devine mai animat si te bucuri ca un copil de orice lucru marunt ti se intampla. Simti cum dintr-odata lucrurile se linistesc si totul se intoarce in favoarea ta. Te indragostesti…

- Sa-ti spun un secret: majoritatea lucrurilor pe care le definim ca „secrete” nu sunt deloc secrete, sunt acolo, in fata noastra, usor vizibile, trebuie doar sa ne uitam. 4 0 0 0 0 0 La fel cred ca este situatia si cand vine vorba de cresterea unei afaceri. Ce trebuie sa facem…

- Povestile de succes sunt greu de gasit, pentru ca mai toate au in spate enorm de mult efort, sacrificii si ambitie. Una dintre acestea ii apartine lui Radu Botor, cel care detine in prezent turnatoria de clopote Botor, din Satulung, Maramures. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta istoria…

- Iți proiectezi apartamentul cu niste ochelari inteligenți sau monitorizezi starea de sanatate a copilului cu telefonul mobil, in timp ce-l tii intr-un wrap inteligent. Sunt cateva dintre inovațiile prezentate in cadrul evenimentului "Chișinau Startup-week".

- Indonezia, Maroc, Belgia, Statele Unite, Italia, Malta, Iordania, Irak. Nu e o insiruire aleatorie de tari, ci traseul pe care l-a urmat Thomas Baekelandt, ambasadorul Belgiei in Romania, de la intrarea sa in diplomatie.

- Primul restaurant unde toti membrii echipei care lucreaza la Bucatarie sunt infectate cu virsul HIV s-a deschis recent la Toronto, dupa ce un studiul a relevat ca doar jumatate dintre canadieni ar imparti cu buna stiinta sau ar manca mancare pregatita de cineva care este seropoztiv, relateaza The Guardian.

- Doua echipe cu foame de puncte au oferit un joc spectaculos, cu cinci goluri si multe alte faze de poarta, castigat finalmente pe merit de Luceafarul. Fac ce fac bihorenii, dar aproape de fiecare data reusesc sa incurce UTA pe terenul aradenilor. Asa s-a intamplat si sambata, cand au marcat…

- "Ne-am intalnit astazi pentru a identifica soluții rapide și eficiente pentru rezolvarea unor probleme care treneaza de prea mult timp. Autoritatea locala și autoritatea centrala trebuie sa puna bazele unui parteneriat clar, cu rezultate concrete pentru cetațeni. Autoritatea locala este in intregime…

- E frumoasa, desteapta si apreciata de o tara intreaga! Povestea de viata a Simonei Gherghe porneste din Iasi, in anul 1977. Astazi este unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune din Romania, insa, vedeta nici nu visa ca o sa faca o cariera in jurnalism.

- Regia Autonoma a Patrimoniului si Protocolul de stat organizeaza o licitatie publica, in 14 noiembrie, pentru inchirierea unor spatii comerciale situate in cele mai bune zone ale Bucurestiului, potrivit unui anunt publicat pe site-ul propriu. O comparatie cu pretul de inchiriere ale unor spatii comerciale…

- MoraTV, infiintata de doi ieseni, detine trei canale de YouTube: TraLaLa, LooLoo Kids si Boon Boon care au un succes de uluitor, peste un miliard de minute watch time lunar, milioane de abonati si audienta de zeci de milioane de persoane. Povestea MoraTV pare una desprinsa din filmele americane de succes…

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc in data de 27 octombrie pe Sfantul Dumitru cel Nou sau Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Sarbatoarea este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox, fiind și o zi in care se organizeaza un pelerinaj vestit, in Capitala...

- Dar ar trebui sa fim atenti sa nu celebram prematur "misiunea indeplinita" si sa invatam niste lectii pentru viitor dintr-un rezultat care altfel merita sa fie sarbatorit. Asa isi incepe analiza acestui final fericit Stephen M. Walt, care este profesor de Relatii Internationale la Universitatea Harvard,…

- „Intr-un restaurant din Ploiesti, era (procurorul Mircea Negulescu, n.r.) la masa cu un judecator. Eu am venit cu fratele meu. Mi l-a prezentat: Domnul judecator X. El avea foarte multe mandate de arestare in dosarul in care investiga cele 145 de firme, mandate de ascultare. (..) Avea prietenii…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va ataca cu recurs decizia Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins actiunea de anulare a celor 22 de societati comerciale infiintate de Primaria Capitalei. "Saptamana aceasta a fost pronuntata o prima sentinta, de respingere a actiunii USR de anulare…

- Saptamana trecuta, in localitatea Ovidiu a avut loc Targul Toamnei, pe platoul Centrului Cultural "Elena Roizenldquo;. Daca, joi, in prima zi a evenimentului, a avut loc lansarea Asociatiei "Poiana lui Ovidiuldquo;, a brosurii de prezentare a asociatiei, dar si a site ului oficial al acesteia, sambata…

- Evenimentul a reunit unii dintre cei mai insemnați eurodeputați, reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și ai mai multor organizații din domeniul dezvoltarii regionale și urbane, cu scopul de a promova bunele practici in utilizarea fondurilor europene de catre autoritațile locale și regionale.…