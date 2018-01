Review George Butunoiu: Nu va lasati pacaliti cu usurinta de vaporii lui Petcana!

Stiri pe aceeasi tema

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal al echipajului de zbor din Europa, anunța un program de recrutari pentru primavara anului 2018. Compania aeriana irlandeza Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata Romania, candidatii interesati de o cariera avand posibilitatea sa…

- Eu stiu de doua restaurante Burebista in Bucuresti, Burebista Vanatoresc, cel despre care scriu acum, pe Batistei, langa Teatrul National, si Burebista Traditional, pe Calea Mosilor, care pare inca deschis. poate ca mai au si altele, insa nu stiu eu de ele. 0 0 0 0 0 0

- Gargantua KSLF e un restaurant deschis chiar la inceputul lui 2017 in casa in care a fost cativa ani restaurantul Collage, cel mai bun restaurant din Bucuresti pentru o vreme, cat l-au avut pe Roberto dal Seno chef, un mare, foarte mare bucatar!

- Publicatiile The Guardian si New York Times scriu despre protestele din Romania, subliniind ca mii de persoane s-au strans pentru a manifesta contra coruptiei si legilor justitiei. "Mii de romani au marsaluit pe strazile din Bucuresti sambata, intr-un protest fata de legile justitiei. Circa 50.000…

- vezi galeria In casa aceea din poarta Manastirii Radu Voda au fost mai multe restaurante de-a lungul timpului. Cred ca primul a fost israelian, Legenda se chema, unul dintre cele doua cu aceasta bucatarie din Bucuresti. Apoi s-a chemat Casa Montefiore, si acum, de cativa ani buni, e Il Mulino, adica…

- Treiul acela din coada numelui restaurantulu Naser 3 de pe Matasari ma face sa cred ca mai sunt inca doua restaurante naser in Bucuresti, daca nu chiar si mai multe. De primul stiu, era, sau poate ca este in continuare, vizavi de Piata Domenii. Al doilea a fost pe Bulevardul Carol, in fata fostului…

- Mesaj de o duritate ieșita din comun a primarului social-democrat al municipiului Buzau, Constantin Toma, prin care acesta se poziționeaza, in scandalul de la varful PSD, in gruparea premierului Mihai Tudose. „Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului! Acum, in 2018, la 100 de ani de Romanie…

- ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest a țarii, respectiv in zona Olteniei, unde, incepand din cursul nopții ce urmeaza, pe parcursul zilei de maine,…

- • Cu poprire pe conturi deși nu avea datorii! Robert Buga, fost candidat PRU la Primaria Targu-Jiu, a taxat dur, ieri, pe o rețea de socializare „proștii și oligofrenii” din aparatul primariei municipiului care l-au lasat de sarbatori cu conturile blocate pentru niște datorii la taxe și…

- Incep inscrierile pentru filmele de scurtmetraj și documentar Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XII-a ediție și va avea loc in martie 2018, la București. Anul acesta, peste 20 de filme documentare și…

- Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Galati si-a propus ca in anul 2018 sa se mute in alt sediu. Potrivit institutiei, schimbarea sediului este o necesitate avand in vedere cerintele si exigentele actuale.”Este necesara mutarea intr-un alt spatiu, pentru…

- In cursul zilei de 10 ianuarie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu, pe strada Ion Creanga din municipiul Sibiu, a fost identificat un autoturism care a fost semnalat ca furat de pe raza... municipiului București,…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Mii de romani au fost sunați in ultimul timp din țari din Africa sau Asia. Ei au primit apeluri scurte, iar unii dintre ei au sunat inapoi, curioși sa afle cine i-a sunat. La capatul celalalt se afla insa niște infractori care folosesc numere cu suprataxa. Astfel, chiar și un minut la telefon…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" prezinta, in data de 15 ianuarie 2018, la ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor, spectacolul de lieduri, arii si duete din operete romanesti "La steaua care-a rasarit". Gandit ca un omagiu adus muzicii romanesti culte, programul…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Noi proteste au avut loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament, unde s-au strans in jur de 4.000 de oameni. Au existat doua momente tensionate intre protestatari si jandarmii care au incercat sa impiedice…

- Personalitati si membri ai unor familii regale au inceput sa soseasca, astazi, pe Aeroportul International „Henri Coanda”, inca de la ora 10:00, pentru a participa la funeraliile Regelui Mihai I, au precizat pentru Agerpres.ro surse oficiale. Potrivit acestora, sunt asteptate pe parcursul intregii…

- Apropierea sarbatorilor de iarna ii pune in garda pe politisti. Astfel, in aceasta perioada, oamenii legii efectueaza controale in targuri, piete si centre comerciale, pentru protejarea populatiei impotriva actelor de comert ilicit, precum si pentru verificarea respectarii legislatiei in ceea ce priveste…

- Alina Ciucu, tanara de 25 ucisa la metrou in urma cu trei zile, este inmormantata astazi, in staul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata o conduce pe ultimul drum pe fata a carei viata a fost curmata de Magdalena Serban. Clopotele bisericii s-au auzit de la primele ore ale diminetii,…

- Bolnavul in varsta de 36 de ani a fost informat ca se numara printre bolnavii carora li se va face transplant in tara, la Spitalul „Sf. Maria" din Capitala. Unitatea medicala ar putea incepe activitatea de transplant pulmonar la inceputul anului 2018. „Eu nu o sa fac operatia la Spitalul AKH din Viena.…

- Dupa metoda “Accidentul”, o alta, la fel de inselatoare, face victime printre romani. De aceasta data, hotii se prezinta drept comercianti de produse cosmetice si sub imaginea unor profesionisti, castiga cu usurinta increderea victimelor care ii baga in casa. De aici, si pana a le pune mana pe banii…

- Participarea Armatei Romaniei la funeraliile Majestații Sale Regele Mihai I La funeraliile de stat ale Majestații Sale Regele Mihai I, Ministerul Apararii Naționale participa cu forțe și mijloace, în conformitate cu Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale și Regulamentul…

- vezi galeria Abia acum, in noiembrie, cei de la Madame Pogany au reusit sa faca schimbarea pe care o anuntasem pentru septembrie. Au adus un chef nou, pe Ionut Gagiu, talentat si muncitor, din cate am vazut, au schimbat meniul complet si au reusit un salt de peste 100 de locuri in Lista Restocracy,…

- TAROM isi lasa, din nou, pasagerii in aeroport. De data aceasta, in cel din Paris. Este vorba despre 13 persoane care, desi aveau bilete, nu au avut locuri in avionul care a ajuns, luni dupa-amiaza, in Bucuresti. Explicatia primita de pasageri a fost ca, din cauza problemelor tehnice, cursa a fost…

- Patriarhul Daniel se afla in Rusia, alaturi de capii altor biserici ortodoxe, la invitatia sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, in prima vizita de acest fel a unui patriarh roman dupa 1989. Intr-un discurs la sedinta solemna ce a marcat implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica…

- Un avion TAROM care urma sa decoleze de la Amsterdam catre București s-a defectat pe aeroportul din capitala Olandei, iar pasagerii au fost lasați sa aștepte in terminal.Dupa patru ore, pasagerii au fost scoși din terminal și lasați sa aștepte in zona de bagaje. Citește și: Tudor Chirila,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a avertizat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Parlamentul European, urmarile negative pe care cu care s-ar putea confrunta Romania in cazul unui deficit bugetar de peste 3%, efecte care se vor resimti direct in buzunarul romanilor. In aceasta situatia,…

- Cunoscuta artista Oana Sirbu a fost atacata pe pagina oficiala de socializare dupa ce a refuzat invitatia unui „#rezist” de a iesi in seara aceasta la protestele din Bucuresti. Mesajele jignitoare la adresa ei au curs, unele au fost sterse, altele mai sunt pe contul sau.

- Noile proteste fața de legile justiției au scos in strada peste 25.000 de oameni in București (detalii aici). Incidentele nu au lipsit insa. Oamenii s-au enervat pentru ca un numar mare de jandarmi calare au fost prezenți in mulțime, fapt ce a dus la imbranceli intre cele doua tabere.

- Potrivit datelor obtinute de Consulatul General al Romaniei la Szeged, in microbuzul implicat in accident se aflau opt romani, ‎dintre care trei romani au decedat si cinci cetateni romani au fost raniti. "Cei cinci cetateni romani raniti au fost transportati la o unitate medicala din proximitate,…

- Marea stea a teatrului de revista din Romania, actrita Stela Popescu, va fi inmormantata astazi la Bucuresti. Mii de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu la Teatrul "Constantin Tanase", unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit, si sa o conduca pe

- Atunci și Acum. Imaginea liberalei Raluca Turcan, in peisajul politic a evoluat, de-a lungul timpului. A caștigat alegerile in Sibiu cu scor mai mare decat partidul, la toate alegerile parlamentare. Este la al patrulea mandat in Parlament, și a condus interimar PNL-ul , din decembrie 2016, pana la Congres,…

- Samsarii care vaneaza epave auto pentru a le reintroduce in circulatie se ocupa nu numai de masinile aduse din Occident, ci si de cele facute praf in Romania. Totul cu ajutorul unor lacune din lege si, uneori, cu complicitatea unor functionari ai asiguratorilor.

- Chiar daca Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, a avut deja loc saptamana trecuta in Romania , cei interesați de chilipiruri pot beneficia și de reducerile oferite de retailerii straini cu ocazia adevaratului Black Friday, care are loc vineri, 24 noiembrie. Daca aceste achiziții…

- 17 migranți gasiți sub un pod din Timișoara de polițiștii locali. Oamenii, care provin din Irak, au incercat sa faca focul pentru a se incalzi. In grupul de migranți se aflau și cinci minori, printre aceștia și un bebeluș. Cu toții au fost transportați de oamenii legii la Gara de Nord din Timișoara…

- Pentru prevenirea comiterii unor inșelaciuni, polițiștii covasneni atenționeaza cetațenii sa manifeste prudența in privința ofertelor „de nerefuzat” carora le dau curs. In ultima perioada, pe raza municipiului Sfantu Gheorghe, in zonele cu flux mare de pietoni, a fost semnalata apariția unor afișe…

- Un detaliu mai puțin știut despre filmul „Liceenii”, in care a jucat Ștefan Banica Junior, a ieșit la iveala. Ștefan Banica Junior, care recent s-a casatorit u cantareața Lavinia Pirva , a facut unul dintre cele mai indragite roluri ale sale in filmul „Licenii”, regixzat de Nicolae Corjos, in anul 1986.…

- Indicele BET, reprezentantiv pentru Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, s-a apreciat cu 10,7% in perioada ianuarie-octombrie, evolutie in linie cu media europeana, dar cu mult in spatele altor piete bur­siere din regiune, arata calculele ZF pe baza date­lor Bloom­berg,…

- Imagini incredibile, suprinse in Piata Obor, unul dintre cele mai aglomerate locuri din Bucuresti. Lumea s-a strans in jurul unui barbat care s-a prabusit din picioare. Martorii spun ca abia la 10 minute de la apel, la fata locului au ajuns doi angajati ai unei ambulante private.

- Universitatea Politehnica din București (UPB) are cele mai mari performanțe academice din țara, conform unuia dintre cele mai cunoscute sisteme de ierarhizare academica din lume - University Ranking by Academic Performance (URAP), informeaza un comunicat de presa al instituției de invațamant superior.…

- Ancheta de la Mina Uricani, demarata in urma exploziei in care un miner a murit si trei au fost raniti, este in plina desfasurare, iar surse din cadrul acesteia sustin ca in subteran au fost gasite resturi de tigari. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, in Mina Uricani , la locul exploziei din data…

- 24 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Romania. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca cele mai multe cazuri, 16, sunt in judetul Ialomita, cinci in Brasov, doua in Ilfov si unul in Bucuresti. Numarul total de cazuri de rujeola…

- Pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti, la km 19 (Bolintin Deal, judetul Giurgiu) au avut loc in aceasta dimineata doua tamponari in care au fost implicate mai multe autoturisme. Potrivit primelor date, o persoana a fost ...