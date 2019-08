Cancelarul federal german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au indemnat duminica, in cadrul summitului G7 de la Biarritz, la "extinderea" cu alte tari si la "intarirea" financiara a coalitiei internationale care ajuta tarile din Sahel sa lupte impotriva gruparilor jihadiste, informeaza AFP. La finalul unei reuniuni a G7 consacrate Africii, cancelarul german si presedintele francez au exprimat necesitatea "schimbarii de scara si de metoda", potrivit lui Macron, pentru ca "situatia nu inceteaza sa se deterioreze" in regiunea Sahel, potrivit Angelei Merkel. In acest scop, ei au…