- Fluturand steaguri siriene, inconjurate de locuitori veniti sa le salute sosirea, fortele regimului s-au desfasurat la periferia localitatii Tal Tamr, la sud de orasul de frontiera Ras al-Ain, unde au loc lupte, a indicat corespondentul AFP. Agentia oficiala siriana Sana a confirmat sosirea…

- Forțele regimului sirian s-au apropiat luni de granița cu Turcia, unde trupele Anakarei și combatanți sirieni se lupta cu o miliție kurda, transmite corespondentul AFP.Forțele lui Bashar Al-Assad s-au amplasat la periferia localitații Tal Tamr, la sudul orașului de granița Ras al-Ain unde au…

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse.Agentia nu ofera mai multe detalii despre mobilizarea…

- Armata siriana va trimite trupe în nordul tarii, în "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva împotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, scrie Agerpres, citând France Presse.Agentia nu…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- Tayyip Erdogan s-a intalnit luni in Ankara cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele iranian Hassan Rouhani pentru a discuta despre incheierea unui acord de pace in nord-vestul Siriei. Intalnirea celor trei lideri a avut loc in urma mai multor atacuri efectuate de forțele guvernamentale…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…