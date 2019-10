Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza daca sa impuna delistarea companiilor chineze de la bursele americane, masura care ar fi o escaladare radicala a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, au declarat vineri trei surse apropiate situatiei, citate de Reuters, preluate de…

- Cauza accidentului este deocamdata necunoscuta. La locul incidentului se afla politisti si specialisti din cadrul companiei feroviare din Hong Kong.Prin intermediul aplicatiei sale pentru telefonia mobila, compania MTR, care administreaza metroul din Hong Kong, MTR, le-a recomandat calatorilor…

- Ministrul german de Externe, Heiko Mass, a transmis ca va continua sa se întalnesca cu activiștii și avocații chinezi care lupta pentru respectarea drepturilor omului, atât pe teritoriul german, cât și în timpul calatoriilor sale în China, dupa ce întrevederile sale…

- Inca o etapa a razboiului comercial SUA-China. Cele mai mari economii ale lumii și-au impus reciproc o noua runda de tarife pentru importuri Statele Unite si China aplica reciproc, incepand de duminica, noi tarife pentru importuri, in pofida semnelor ca negocierile pentru oprirea razboiului comercial…

- Presedintele american Donald Trump a anticipat luni un acord comercial cu China, dupa gesturi pozitive din partea Beijingului, calmand pietele globale care au fost agitate de noile tarife anuntate in ultimele zile de cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters, potrivit news.roTrump…

- Chris Patton, ultimul guvernator al Hong Kongului inainte de reunirea fostei colonii britanice cu China, considera ca o interventie in forta a Beijingului impotriva protestatarilor ar fi "o catastrofa", transmite AFP potrivit Agerpres. "Este foarte, foarte contraproductiv pentru guvernul chinez sa…

- China "nu are nevoie de sfaturi" in dosarul protestelor din Hong Kong, a declarat joi presedintele american Donald Trump, la aproape doua luni de la inceputul tensiunilor din teritoriul chinez, relateaza AFP. "Nu au nevoie de sfaturi", a declarat liderul de la Casa Alba, dupa ce armata chineza a difuzat…