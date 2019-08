Resfințirea bisericii Schitului Pocrov In jur de 1500 de credincioși și pelerini din județul Neamț și din țara au participat la slujba de resfințire a bisericii Schitului Pocrov, savarșita duminica, 11 august. Slujba a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de Preasfințitul Parinte Macarie, Episcopul ortodox roman al Europei de Nord și de Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanu, Episcop-vicar Patriarhal. Dupa sfințirea și ungerea cu Sfantul și Marele Mir a bisericii, inalți ierarhi au binecuvantat și pecetluit Sfanta Masa și au sfințit interiorul lacașului de cult. A urmat liturghia… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

