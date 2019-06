Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc o noua ședința legislativa a Parlamentului condus de Zinaida Greceanii. Pe ordinea de zi au fost incluse trei subiecte printre care Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral.

- Modificarea componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarea in regim de urgenta a acestuia, promulgarea legilor adoptate recent de catre deputatii Partidului Socialistilor (PSRM) si ai Blocului ACUM, precum si lansarea discutiilor in parlament privind stabilirea datei alegerilor locale sunt…

- Toate aceste obiective prioritare au fost discutate in cadrul unei sedinte de lucru pe care Igor Dodon a avut-o cu consilierii si sefii de directii ai aparatului presedintiei.De asemenea, Igor Dodon a mai anuntat ca va invita luni corpul diplomatic acreditat in Republica Moldova la o discutie…

- Uniunea Europeana este interesata ca la Chisinau sa existe un guvern stabil si o majoritate solida in Parlament, ca politicienii sa poata conlucra pentru a imbunatati standardele de viata pentru cetateni, a declarat comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, si-a manifestat scepticismul in privinta formarii unei coalitii in noul parlament rezultat in urma alegerilor din 24 februarie, avertizand totodata partidele ca, in cazul in care pana la mijlocul lunii iunie nu vor crea o majoritate parlamentara,…

- Parlamentul neo-zeelandez a aprobat marti, cu larga majoritate, in prima lectura, un proiect care prevede inasprirea legislatiei privind armele, o reforma decisa in urma masacrului comis in martie la doua moschei din Christchurch, transmite AFP. In total, 119 parlamentari au dat unda verde modificarilor,…

- Vicepresedintele Partidului Democrat (PD), Adrian Candu, a invitat din nou joi blocul ACUM (format din Partidul Actiune si Solidaritate - PAS - si Partidul Platforma Demnitate si Adevar - PPDA) la negocieri in vederea constituirii unei viitoare coalitii in noul parlament rezultat in urma alegerilor…

- Republica Moldova se îndreapta, cel mai probabil, spre o coaliție dintre Partidul Socialiștilor al presedintelui Igor Dodon și Partidul Democrat, dupa refuzul Blocului electoral ACUM de a negocia cu cele doua formațiuni, considera analiștii politici. Acest scenariu ar însemna însa,…