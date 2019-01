Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Nu voi ceda în niciuna din aceste chestiuni și sunt sigur ca poporul Moldovei ma va susține în acest caz. Așa a reacționat președintele țarii, Igor Dodon, la decizia de astazi a Curții Constituționale de a-l suspendat temporar din funcție pentru refuzul…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- Observatori de la Chisinau informeaza ca cetatenii moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta ca acestia…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…

- Codul Serviciilor Audiovizualului și alte documente respinse de președintele Dodon și pentru care Parlamentul și-a menținut astazi votul, vor fi trimise pentru promulgare în cel mai apropiat timp. De aceasta data, șeful statului este obligat sa le semneze. Președintele Parlamentului, Andrian…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nu va candida la urmatoarele alegeri parlamentare pentru ca acest lucru nu-i permite legislația. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune…