Controversatul politician Renato Usatii a fost eliberat duminica seara, mandatul de arestare preventiva fiind anulat de autoritațile din R. Moldova, la scurt timp dupa reintoarecerea acestuia in țara. Premierul Maia Sandu susține ca decizia privind anularea mandatului ridica mari semne de intrebare, iar justiția e obligata sa-și faca bine treaba. Sandu adauga insa ca nu poate da „indicații procurorilor și nu poate interveni in justiție și nu o va face niciodata”. ”Prim-ministrul nu poate da indicații procurorilor și nu poate interveni in justiție și nu o voi face niciodata. Insa decizia de astazi,…