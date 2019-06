Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil nord-coreean cazut in dizgratie, potrivit presei de la Seul, dupa esecul summitului americano-nord-coreean de la Hanoi si-a facut aparitia alaturi de liderul Kim Jong Un, a informat luni presa oficiala de la Phenian, relateaza AFP potrivit Agerpres. Kim Yong Chol, inalt…

- Emisarul nord-coreean in dosarul nuclear in Statele Unite, Kim Hyok Chol, a fost executat in cadrul unei epurari a unor oficiali ce au coordonat negocieri in vederea summitului de la Hanoi intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, soldat cu un esec rasunator, dezvaluie…

- Kim Yong Chol, "mana dreapta" a liderului nord-coreean Kim Jong Un si omolog al secretarului de stat american Mike Pompeo, a fost inlaturat din functie, a anuntat miercuri agentia de presa sud-coreeana Yonhap citand un oficial parlamentar din Coreea de Sud, noteaza Reuters. Kim Yong Chol…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca spera ca liderul nord-coreean Kim Jong-un se va folosi de o sedinta a parlamentului tarii sa afirme in public ca Phenianul ar trebui sa renunte la arsenalul sau nuclear, scrie Reuters, potrivit news.ro.Joi va avea loc prima intrunire…