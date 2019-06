China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Ministerul chinez de Finante a informat in data de 13 mai ca, incepand cu data de 1 iunie 2019, vor fi impuse tarife vamale suplimentare variind intre 5% si 25% pentru un numar de 5.140 de produse americane. Noile masuri ale Beijingului vor viza in special produsele cosmetice, articolele de bucatarie sau sport, dar si prezervativele sau jucariile,…