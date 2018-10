Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la concertul aniversar #IRIS40, legendara trupa rock iși respecta promisiunea facuta fanilor și lanseaza un nou material discografic, in cadrul unui concert de amploare. „Lumea toata e un circ” este titlul noului album IRIS, ce va fi lansat marți, 23 octombrie, la Hard Rock Cafe, din București.…

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 67 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul cantareț nu mai este…

- Un trib izolat din Amazon, care nu a avut pana acum contact cu lumea moderna, a fost filmat cu ajutorul unei drone. Tribul traiește in jungla braziliana, potrivit National Indian Foundation din aceasta țara, scrie CNN, citeaza adevarul.ro.

- Ce cauta o firma ruseasca de mercenariat in Republica Centrafricana? Aceasta este intrebarea pe urmele careia au pornit cineastul rus Alexander Rastorguev, cunoscut critic al președintelui Vladimir Putin, cameramanul Kirill Radchenko și reporterul Orhan Dzhemal.

- Cei trei jurnalisti rusi ucisi in Republica Centrafricana investigau afacerile umbroase ale "bucatarul lui Putin", Evgheni Prigojin, a carui companie urmeaza sa exploateze aici mine de aur, scrie „The Telegraph“.

- Doliu in lumea presei. Trei jurnalisti si-au pierdut viata, in timp ce se aflau in Republica Centrafricana, acolo unde faceau o ampla investigatie. Cei trei jurnalisti rusi urmarerau prezența societații paramilitare ruse Wagner in aceasta țara, unde Rusia a desfașurat instructori militari. Cei trei…

- Trei jurnaliști care documentau prezența mercenarilor ruși in Republica Centrafricana au fost uciși luni noaptea in apropiere de Sibut, iar Ministerul rus de Externe a confirmat identitațile acestora. Este...

- Trei jurnalisti rusi au fost ucisi in Republica Centrafricana de persoane necunoscute. Corpurile lor au fost gasite langa vehiculul in care calatoreau de soldatii armatei guvernamentale, care au anuntat comandamentul trupelor de pacificatori ONU.