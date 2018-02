Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, care va functiona in subordinea Scolii Populare de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, ar putea fi inaugurat in acest an, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gaj Nandor. Potrivit acestuia, centrul, construit printr-o investitie…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Constatare amiabila are un rol foarte important in caz de accident rutier deaorece te scuteste de multe drumuri, insa o conditie este ca in urma evenimentului sa nu fi rezultat nicio victima, altfel actul se anuleaza și te alegi cu dosar penal. Asemenea doua cazuri s-au intamplat saptamana trecuta,…

- Inițiatoarea evenimentului și principalul organizator, Alexandra Pintrijel Hagiu, a declarat ca ediția de la Sfantu Gheorghe va sta sub semnul Unirii Principatelor Romane. Manifestarea va avea loc la ora 15.00 și iși propune sa reconstituie imaginea șezatorilor de altadata, in cadrul carora munca se…

- Primaria municipiului Sebes, in parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” si cu Asociatia crescatorilor de porumbei voiajori, de ornament, pasari si animale de companie „Muhlbach 2008” organizeaza, in perioada 26 – 28 ianuarie, o noua editie a „Expozitiei Columbofile”. La eveniment și-au anunțat…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- Premiera filmului maghiar „Banditul Whisky”, inspirat de viata fostului spargator de banci Ambrus Attila, va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie la Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, in prezenta eroului principal. Potrivit reprezentantilor cinematografului, evenimentul va avea loc pe 27 ianuarie,…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- O conferința cu tema „Mihai Eminescu și idealul Unirii” se va desfașura luni, 15 ianuarie (a.c.), la Sfantu Gheorghe, cu ocazia celebrarii Zilei Culturii Naționale. Evenimentul, organizat de Centrul European de Studii Covasna – Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”…

- Expoziția intitulata „Era Glaciara”, oganizata la Muzeul Național Secuiesc din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Muzeului de Științele Naturii din Budapesta, poate fi vizitata pana duminica, 14 ianuarie (a.c.). Așa cum sugereaza și numele sau, expoziția ofera o incursiune in „Era glaciara”, prezentand…

- Aceasta sprijina de aproape patru ani integrarea sociala a romilor din cartierul Ciucului, din Sfantu Gheorghe, prin programe de educare a mamelor, de socializare a copiilor preșcolari, ori de prevenție a consumului de droguri Inființata in anul 2014, la inițiativa unor oameni cu suflete mari și scopuri…

- Proiectul, ce se va derula pe o perioada de 7 ani, vizeaza dezvoltarea infrastructurii, dar și desfașurarea de programe ce urmaresc incluziunea sociala pentru locuitorii a trei zone defavorizate, din municipiul Sfantu Gheorghe. Asociația a fost inființata in luna octombrie 2017, cu scopul principal…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Sfantu Gheorghe a fost gasita decedata intr-o garsoniera aflata pe strada Nicolae Iorga din municipiu, unde joi dimineata a izbucnit un incendiu, 45 de persoane fiind evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din…

- Cei mai buni sportivi covasneni au fost premiați joi, 21 decembrie a.c., in cadrul Galei Sportului Covasnean desfașurata la Sala Sporturilor „Szabo Kati” din Sfantu Gheorghe. Cincisprezece sportivi, patru echipe și unsprezece antrenori au fost premiați joia trecuta, in cadrul unei festivitați anuale,…

- La Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se desfasoara, in aceasta perioada, un program bogat de manifestari specifice sarbatorilor de iarna. Reprezentanții instituției se pregatesc pentru un Craciun ca intr-o mare familie, primind vizita rudelor, dar și colindatori. „In aceasta perioada,…

- Din proiect face parte Liceul Mikes Kelemen, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda. Acesta se va desfașura pe parcursul a doi ani și va cuprinde activitați prin care se dorește sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale. „Yourope…

- In cadrul stagiunii de concerte simfonice din municipiul Sfantu Gheorghe, organizat de Casa de Cultura Konya Adam, pe data de 17 decembrie, duminica de la ora 19 va avea loc concertul intitlulat Calatorie cu Kodaly Zoltan in lumea cantecelor populare. In cadrul concertului din Teatrul Tamasi Aron, publicul…

- Coletul suspect gasit miercuri, in jurul amiezii, in apropierea unui restaurant din municipiul Sfantu Gheorghe, fiind alertate fortele de ordine, nu continea obiecte periculoase, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Alexandru Bartok, anunta Agerpres.Potrivit…

- Coletul suspect gasit miercuri, in jurul amiezii, in apropierea unui restaurant din municipiul Sfantu Gheorghe, fiind alertate fortele de ordine, nu continea obiecte periculoase, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Alexandru Bartok. Potrivit…

- „Asta-i seara, seara sfanta, Se colinda și se canta, Domnului, Domn…” Nu era chiar seara ci doar amiaza zilei de duminica, 10 decembrie a.c., zi in care la Casa de Cultura din Tg. Secuiesc a avut loc al 2-lea spectacol de gala organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe, impreuna cu…

- Pentru al doisprezecelea an, Povestea din Ajun – Meses Karacsony continua la Sf. Gheorghe, in organizarea Asociatiei de Tineret Ecou si a Consiliului Elevilor de la Colegiul National „Mihai Viteazul”, in perioada 11-20 decembrie. O echipa de 60 de spiridusi este pregatita sa aduca spiritul sarbatorilor…

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- Primarul Brailei, Marian Dragomir, are o pasiune mai puțin intalnita, iubește porumbeii, iar aceasta i-a adus, de-a lungul timpului, multe satisfacții, dar și trofee, cat sa deformeze un raft de la mobila sub greutatea lor, dupa cum marturisește. Edilul își amintește ca…

- Mai multe expoziții tematice, una dintre ele destinata nevazatorilor, o gala speciala și nume cunoscute ale astronomiei romanești sunt ingredientele unui festival de astronomie organizat la Miercurea Ciuc de Asociația "Ucenicul Astronom", care a luat ființa in urma cu un an, cu scopul de…

- Miercuri, 6 decembrie 2017, in jurul orei 17:40, pe DN 13E a avut loc un accident rutier. Din cercetarile efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat de 50 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sfantu Gheorghe catre intersecția cu DN 11, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe este suspectat ca, in urma unor operatiuni bancare frauduloase, a sustras cateva mii de lei din contul unui coleg de serviciu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat joi…

- Parintii bebelusului au folosit o sticla de apa aflata in minibarul hotelului de patru stele din statiunea Balvanyos ca sa-i prepare laptele praf copilului, iar in urma anchetei celor de la Protectia Consumatorului s-a dovedit ca apa continea o substanta chimica mortala, pe care cameristele au pus-o…

- Cateva sute de persoane din Sfantu Gheorghe au participat, duminica seara, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Advent, precum si a ghirlandelor luminoase care vor impodobi strazile din municipiu in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru catolici si protestanti, Adventul are aceeasi semnificatie…

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, si dr. Ioan Lacatusu, unul dintre liderii marcanti ai societatii civile romanesti din judet, decorati recent de mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, cu distinctia Crucea Saguniana, au fost felicitati, duminica, de catre episcopul Covasnei si Harghitei,…

- Ziua Nationala a Romaniei si aniversarea a 99 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 au fost marcate prin diverse manifestari care s-au desfașurat in mai multe localitati ale judetului Covasna, printre care Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzaului, Barcani, Zagon, Brețcu,…

- Sub motivul contracararii unor provocari separatiste lansate de lideri ai etniei maghiare, zeci de membri ai Partidului Noua Dreapta au mers de 1 Decembrie la Sfantu Gheorghe, in Covasna. „Aici e mai mare nevoia de unitate impotriva fortelor distrugatoare“, flutura un tricolor presedintele filialei…

- Caz șocant de canibalism in Sfantu Gheorghe, județul Covasna. Ancheta desfașurata de procurori in cazul unei crime comise saptamana trecuta a scos la iveala faptul ca un adolescent de 16 ani, banuit de comiterea faptei, ar fi mancat bucați din corpul victimei, scrie

- Elevi ai Școlii Speciale din Sfantu Gheorghe și-au expus in aceasta luna lucrarile in doua școli din Brașov și trei școli din Sfantu Gheorghe, demonstrand astfel ca talentul nu face discriminare. Cinci copii cu dizabilitați, doua fete și trei baieți, cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani au lucrat cu…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, s-a raliat miscarii „Movember”, aparuta in urma cu mai bine de un deceniu, care isi propune sa traga un semnal de alarma asupra bolilor specifice barbatilor, in special asupra cancerului de prostata. Antal Arpad, asemenea celorlalti barbati din intreaga…

- Artisti internationali vor participa la a doua editie a Festivalului International de Teatru Miscare FLOW, care se desfasoara la Sfantu Gheorghe in perioada 22-26 noiembrie, evenimentul cultural inedit si inovator fiind unic in regiune si reprezentand „un loc de intalnire al trendurilor de teatru fizic…

- Elevii din invatamantul primar si gimnazial din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica „Traditii din traditii – Obiceiuri ale familiei mele”. Concursul este derulat in cadrul proiectului educațional cu același nume, realizat de Școala Gimnaziala Speciala din…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii rutieri aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in schimbul III, au identificat pe raza municipiului Sfantu Gheorghe, un taximetru care circula avand intervenții ilegale la aparatul de taxat. Conducatorul auto a fost identificat in persoana…

- In perioada 1-3 decembrie, Asociatia crescatorilor de animale, pasari si a producatorilor agricoli "Plesuva" Comarnic, in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, organizeaza EXPOZITIA DE PROUMBEI, PASARI SI ANIMALE MICI DE RASA. Evenimentul va avea loc in Baicoi, in incinta fabricii CAMEXIP,…

- O intalnire pe tema dezvoltarii producției de sfecla de zahar și a relațiilor de colaborare intre producatorii de sfecla de zahar și principalul procesator in domeniu a avut loc ieri, la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Evenimentul a fost organizat la inițiativa producatorilor de…

- „Culinariada” – un complex program ce promoveaza arta culinara și hranirea sanatoasa in randul elevilor din țara, demarat de asociația culinara profesionala „Euro-Toques Romania”, a debutat la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui program, miercuri, 15 noiembrie,…

- La Sala Sporturilor „ Szabo Kati” din Sf. Gheorghe se desfașoara , timp de 4 zile, partidele din Grupa „F” a Campionatul Național de handbal masculin Juniori 2, turneu 1 sala, dupa urmatorul program: JOI, 16.11.2017 NR. ORA ECHIPA ECHIPA 1 14.00 CS OLIMPIC TG. MUREȘ LPS TG. MUREȘ 2 15.30 CS DINAMO…

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 400 Sfantu Gheorghe - Miercurea Ciuc este intrerupt total intre localitatile Malnas si Bixad, in judetul Covasna, dupa ce un copac a cazut peste firele de inalta tensiune. La aceasta ora, sunt oprite in statii patru…

- In municipiul Sfantu Gheorghe, incepe festivalul de muzica de camera vibrate!session, care se considera a fi o sora mai mica a festivalului vibrate! din Brașov. Despre eveniment ne-a povestit in cadrul conferinței de joi, Knop Ildiko, coordonatorul de proiect și program al Casei de Cultura Konya Adam,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) a catalogat, joi, drept „obraznicie” faptul ca omologii sai din tara se plang ca nu le ajung banii pentru plata salariilor dupa ce au marit veniturile angajatilor in urma cu cateva luni. Antal Arpad a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Aproape jumatate din numarul persoanelor prezente la minibursa locurilor de munca organizata vineri, 3 noiembrie, la Sfantu Gheorghe, au fost invitate la interviuri sau probe de lucru, in vederea angajarii, conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Mini-bursa,…

- Nagy Botond este caștigatorul ediției din acest an a Festivalului național de debut in regie "DbutanT", organizat la Sfantu Gheorghe de Teatrul "Andrei Mureșanu". În cadrul festivalului, care s-a desfașurat în perioada 30 octombrie-4 noiembrie, au fost…