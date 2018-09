Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul va trebui sa mai astepte pana sa-l vada din nou pe presedintele sarb Aleksandar Vucic, avand in vedere ca ideile presedintelui privind rezolvarea problemei Kosovo si a relatiilor sarbo-albaneze nu au primit niciun fel de sprijin, a declarat Marko Djuric, seful Oficiului guvernamental…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat joi ca doreste garantii ca tara sa va adera la Uniunea Europeana in 2025 ca parte a unui eventual acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, care ar deschide calea ambelor parti de a se alatura blocului comunitar, relateaza Reuters. Serbia si fosta…

- Dupa primele zile de competitie in "Ultimul Trib", emisiune ce va fi difuzata in curand la Antena 1, concurentii si-au reconfirmat, in caz ca mai era nevoie, ca parcursul lor in Madagascar nu va fi unul usor. Viata in Madagascar si competitia dura pe care o duc zi de zi au depasit orice imagine pe care…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- Toate provinciile istorice ale Romaniei ar putea fi legate prin autostrazi undeva in anii 2025-2030, a declarat Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un interviu.

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a sugerat joi ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo, cu scopul de pune capat unui indelungat conflict si in contextul in care normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina este o conditie cheie pentru primirea Serbiei…