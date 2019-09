Stiri pe aceeasi tema

- ​Dacian Cioloș acuza voalat publicația Politico ca i-ar fi reprodus incorect o declarație despre candidatul francez Sylvie Goulard. Cioloș susține, printr-o noua postare pe Facebook, ca a discutat cu Sylvie Goulard despre rezultatele anchetei facute de Parlamentul European în cazul sau și ca acolo…

- ​​Dacian Cioloș spune ca a acceptat explicațiile oferite de Sylvie Goulard, candidata Franței pentru funcția de comisar european, cu privire la acuzațiile împotriva ei, se arata într-un articol din Politico publicat în urma cu doua zile. Cioloș a precizat și ca va sprijini nominalizarea…

- Comisia Europeana (CE) care-si incepe activitatea pe 1 noiembrie va avea in cadrul ei o noua directie generala insarcinata cu industria de aparare si spatiul, o incercare a viitoarei sefe a executivului comunitar Ursula von der Leyen de a opri declinul influentei Uniunii Europene, in timp ce SUA…

- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…

- Sylvie Goulard a fost aleasa de presedintele francez Emmanuel Macron pentru a ocupa postul Frantei in Comisia Europeana, care isi va incepe mandatul pe 1 noiembrie. Ea va trebui insa sa treaca de audierea din Parlamentul European pentru a obtine acest post. Desemnarea a provocat o oarecare impotrivire,…

- Candidata Frantei la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a returnat suma de 45.000 de euro Parlamentului European in cadrul unei afaceri de presupuse angajari fictive, a declarat vineri o sursa din anturajul sau pentru AFP, confirmand o informatie a revistei franceze Le Point. Sylvie Goulard…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, incearca sa-si extinda puterea in Uniunea Europeana cu ajutorul tarilor din Est. Acesta construieste aliante si ofera functii importante unor personaje cu scopul de a construi o retea de influenta cu impact la Bruxelles, noteaza publicatia europeana Politico.Romanul…