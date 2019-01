Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana reactioneaza oficial la anuntul ministrului Tudorel Toader cu privire la o ordonanta de urgenta care sa repuna in termen pentru contestatia in anulare a tuturor dosarelor finalizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ in ultimii 4 ani."Comisia urmareste indeaproape…

- FOTO – Arhiva Aproximativ 200 de persoane au protestat, luni seara, la Cluj-Napoca, impotriva intentiei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind emiterea unei ordonantei de urgenta pentru contestarea deciziilor date de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a declarat referitor la proiectul de Ordonanta de Urgenta anuntat de ministrul Justitiei ca „hotararile judecatoresti definitive au putere de lege, iar deciziile CCR se aplica pentru viitor”. Potrivit magistratului necesitatea ordonantei a aparut pentru…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE are loc intr-un moment „dificil” pentru Uniunea Europeana iar aceasta trebuie sa fie una puternica si sa ofere speranta, a declarat, vineri, seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul intrevederii presedintelui Klaus Iohannis cu Colegiul Comisarilor,…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE are loc intr-un moment "dificil" pentru Europa, a declarat, vineri, seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul intrevederii presedintelui Klaus Iohannis cu Colegiul Comisarilor, care a avut loc la Palatul Cotroceni. El a amintit momentul "marcant" pentru…

- Un editorial The New York Times prezinta Romania ca o tara care se afla in coliziune cu Uniunea Europeana chiar in momentul in care se pregateste sa preia presedintia Consiliului UE. Autorul articolului, jurnalistul Kit Gillet, sustine ca guvernul de la Bucuresti merge mai departe cu schimbari…

- Premierul Viorica Dancila va avea miercuri o intalnire cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, urmand ca de la ora 15.30, ora Romaniei, cei doi oficiali sa sustina o declaratie comuna de presa.