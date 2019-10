Stiri pe aceeasi tema

- "Adevarul" continua, pentru al saselea an consecutiv, parteneriatul cu Festivalul National de Teatru (FNT). Prezentari de spectacole, cronici, relatari, reportaje, interviuri vor fi publicate pe platforma adevarul.ro, intr-o sectiune dedicata evenimentului. FNT se desfasoara in perioada 18-27 octombrie.

- Pe scena de la „Ateneul Național” din Iași, in perioada 8-13 octombrie 2019, spectatorii participa la cinci spectacole de teatru, pentru toate categoriile de varsta. Locurile sunt limitate. Spectacolele ruleaza dupa urmatorul program, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a „Ateneului Național”…

- Cu susținerea Cercului Militar Alba, trupa de teatru Skepsis a participat in perioada 27-29 septembrie, la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Teatru „Tanța și Costel” care a avut loc la Medgidia. Festivalul poarta numele celebrelor personaje ale comediei romanești și are scopul de a dinamiza…

- Sapte expozitii vor completa in acest an cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru: expozitii manifest, retrospective, sau evenimente expozitionale dedicate creatiei unor personalitati marcante precum Doina Levintza, Cristian Pepino, Paul Bortnovski, Dragos Galgotiu, Jean-Louis Fernandez…

- Expoziții dedicate scenografei Doina Levintza și regizorului Cristian Pepino se numara printre evenimentele care vor completa Festivalul Național de Teatru (FNT), a carui a 29-a ediție va avea loc in București, in perioada 18 - 27 octombrie, potrivit unui comunicat.Șapte expoziții vor completa…

- Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2019 continua joi, la Alba Iulia. A doua seara de spectacol folcloric a inceput, de la ora 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din muncipiu. In cadrul festivalului – concurs, joi, pe scena vor urca 14 soliști vocali și 4 instrumentiști: Nume și…

- Cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru aduce si anul acesta in Capitala, intre 18 si 27 octombrie, productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a prezenta mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in 2006 de criticul Marina Constantinescu, in primul…

- Casa de Cultura din cadrul Primariei Timisoara le propune melancolicilor un nou festival, mai special. Vorbim despre unul dedicat… romantelor. Primaria Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului Timisoara, in colaborare cu Fundatia Politehnica si Facultatea de Muzica si Teatru, organizeaza Festivalul…