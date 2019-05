Remember 11 mai 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Prima zi a dezbaterii bugetului a fost pierduta Stabilirea ordinii de zi a necesitat cateva ore! Dupa ce au asteptat o jumatate de an proiectul bugetului, parlamentarii par hotarati sa-l rumege si ei vreo sase luni. Petre Dima, fostul vicepresedinte al BRCE, va parasi arestul? Surse neoficiale ne-au declarat ca Petre Dima va fi eliberat la trecerea a 30 de zile de la arestare, considerandu-se ca infractiunea n-ar prezenta pericol grav. Afacerea Skoda are pana acum patru personaje cheie: Mircea Bleher, patronul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi, fost prim-ministru al Italiei, a fost preluat de o ambulanța și transportat marți dimineața la spitalul San Raffaele din Milano, au anunțat surse din anturajul sau, citate de cotidianul Corriere della Sera, informeaza Mediafax. „Silvio Berlusconi a fost transportat…

- Guvernul britanic a început sa elibereze pașapoarte fara cuvintele ”Uniunea Europeana” pe ele, în ciuda întârzierii Brexitului. Cele doua cuvinte au fost scoase ținând cont de ipoteza ieșirii Marii Britanii din UE pe 29 martie, așa cum fusese programat, relateaza…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, duminica seara, ca UE a avut "multa rabdare" cu britanicii in cazul Brexit-ului, dar ca aceasta este pe cale sa se epuizeze. "Cu prietenii nostri britanici am avut multa rabdare, dar chiar si rabdarea se epuizeaza. As dori ca…

- Zgomote suspecte descrise de unii vizitatori ca fiind focuri de arma au provocat panica sambata seara in parcul de distractii Disneyland Paris, situat la circa 30 de kilometri est de capitala Frantei, relateaza duminica dpa si AFP. Fortele de securitate au declarat inca ca nu au fost trase…

- UPDATE – Sunt oameni care vor sa distruga Franta, iar cei care au participat la protestele de ieri le sunt complici, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la reuniunea de criza, desfasurata in aceasta noapte, la Ministerul de Interne, dupa manifestatia violenta a vestelor galbene, care au…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat miercuri ca cererea de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis pe Legea bugetului de stat pe 2019 a fost "orizontal facuta", "fara elemente concrete", iar Opozitia a depus amendamente "neserios facute".…

- Italia nu intentioneaza sa se retraga din Uniunea Europeana, a dat asigurari vicepremierul Matteo Salvini, dupa ce un coleg din cadrul partidului Liga Nordului a evocat aceasta posibilitate, informeaza site-ul agentiei ANSA citat de Mediafax."Nu avem nicio intentie de a iesi din Europa, vrem…

- Miniștri, directori ai serviciilor secrete, șefi de parchete, toți vor fi prezenți in Parlament pentru a vorbi despre nevoile instituțiilor pe care le conduc. In timp ce bugetele unora cresc, alții vor trebui sa stranga cureaua. Opozitia e gata sa dea peste cap calculele Puterii. PNL, USR si PMP au…