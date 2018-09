Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD vineri, 21 septembrie, de la ora 12,30, informeaza Biroul de presa al partidului, conform Agerpres. Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca o remaniere guvernamentala va fi decisa in urma evaluarilor pe care le va face, precizand ca deja au inceput analizele pe fiecare minister in parte. „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile…

- Social-democratul cere scuze tuturor dupa postarea despre acest barbat pe Facebook. ”De doua zile ma gandesc cum am ajuns in aceasta situatie de dezbinare, chiar si sprijinita puternic financiar din afara tarii. Recunosc ca prin gestul meu am contribuit la continuarea acestei lupte fara sens. Sunt…

- Gafa impardonabila de miercuri a Vioricai Dancila – confuzia dintre capitala Muntenegrul și cea a Kosovo – este utima și cea mai grava dintr-un lung șir de greșeli de exprimare și de protocol. Gafa premierului a fost secondata de comparația inacceptabila facuta de ministrul Petre Daea intre incinerarea…

- “Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea sa fac o precizare. Evaluarea nu o facem asupra persoanei, ci asupra indeplinirii programului de guvernare. Fiecare ministru nu va fi evaluat in ceea ce priveste persoana respectiva, ci asupra modului in care si-a indeplinit masurile din programul de guvernare”,…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a miniștrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea."Nu am facut nicio evaluare a miniștrilor…

