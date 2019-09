Regenerare urbană în Rogerius: loc de joacă și teren de minisport Pana acum, terenul a fost curațat, nivelat și adus la același nivel cu strada, fiind amenajat un loc de joaca cu nisip și un teren de minifotbal dotat cu porți, imprejmuit la 4 metri inalțime. Terenul va putea fi folosit de riverani fara orar sau alte limitari. In ceea ce privește spațiul de joaca destinat copiilor, acesta va fi dotat de primarie cu un complex de joaca, cu leagane, carusel și balansoar. Suprafața nefolosita va fi insamanțata cu gazon, iar in perioada octombrie – noiembrie se are in vedere plantarea de arbori. Pentru siguranța celor care vor folosi acest… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la calea ferata care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda vor fi supervizate de Baicons Impex SRL, firma care primeste majoritatea contractelor de consultanta ale CFR. Societatea si patronul...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, derularea unui proiect de investitii pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata de pe drumurile din tara, valoarea totala a acestuia fiind de peste 35 de milioane de lei, fonduri nerambursabile si de la bugetul de stat, potrivit Agerpres.Citește…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunța inceperea reparatiilor si consolidarii podului de cale ferata situat pe magistrala Bucuresti – Constanta. Lucrarile se vor desfasura doar noaptea, precizeaza un comunicat al companiei.“Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca luni…

- Faptul ca Aradul este un judet de frontiera ne aduce foarte multe beneficii. Noi am fost primii care am avut o autostrada noua, care sa ne lege de Occident, și am fost primii si pe lista investitiilor in modernizarea caii ferate. Un proiect inceput in urma cu ani de zile, in cadrul caruia a fost…

- Lucrarile de amenajare a unui loc de joaca cu o suprafata totala de 1.000 mp – practic cel mai mare realizat pana acum in Suceava, au inceput in cartierul Obcini, pe strada Victoriei (bl E20, E21, E24).„Spatiul va fi cu suprafata cauciucata, va avea si o zona de joaca destinata copiilor ...

- Lucrarile de amenajare a unui loc de joaca cu o suprafața totala de 1000 mp – practic cel mai mare realizat pana acum in Suceava, au inceput in cartierul Obcini, pe strada Victoriei (bl. E20, E21, E24).„Spațiul va fi cu suprafața cauciucata, va avea și o zona de joaca destinata copiilor ...

- Calea ferata pana la aeroportul Otopeni, care va fi gata in 2020, inainte de meciurile gazduite de Bucuresti in cadrul campionatului european de fotbal, va fi realizata de o asociere formata din trei companii, dintre care doua romanesti si una germana,...

- Atenție șoferi! Traficul pe DN 1B va fi blocat in zona barierei de la Blejoi pentru lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata. Lucrarile vor avea loc sambata, 8 iunie 2019, intre orele 09.00 și 21.00. Cumunicat IPJ Prahova: In ziua de 08.06.2019, intre orele 09:00-21:00, DN1B E577 – km 5+790,…