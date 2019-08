Reformă MAI. Mihai Fifor, anunț despre poliţiştii de proximitate 'Haideti sa recunoastem cu totii ca lipseste sectoristul, cel care cunostea foarte bine zona care ii era arondata. A aparut in schimb politistul de proximitate, cu o arondare mult mai mare si cu atributii care il incarca foarte mult. El nu mai are timpul de cunoastere necesar. Daca avem un politist de proximitate care are arondati 10.000 de cetateni, cu siguranta nu are cum sa-i cunoasca. In momentul de fata avem in lucru, in ministerul nostru, modificari legislative pentru a putea reveni. El va fi tot politistul de proximitate, dar ii vom lua din atributiile care ii incarca foarte mult activitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 15.00, despre cum decurge ancheta in ceea ce priveste cazul de la Caracal, despre reformarea MAI si despre legaturile intre clasa politica si anumiti interlopi din teritoriu.

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a anunțat, luni, ca a cerut Poliției și Jandarmeriei creșterea in teren a numarului patrulelor mixte formate din polițiști și jandarmi, precum și o analiza prefecților și șefilor de inspectorate, in pregatirea anului școlar, potrivit Mediafax.Citește…

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat, vineri, referitor la verificarile ce vor fi facute la cei care fac transport ilegal de persoane, ca autoritațile vor sa preintampine situații cum a fost cea de la Caracal, precizand ca aceste masuri vor fi implementate, indiferent de cost."Sunt…

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat joi ca politistii au cerut ajutorul jandarmilor din Craiova, in cadrul anchetei de la Caracal, "in virtutea unei relatii de prietenie" si sustine ca aceasta nu este o maniera profesionista. "Am facut aseara o discutie cu imputernicitul…

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat ca cerut explicatii despre cum a fost cerut ajutorul jandarmilor la Caracal si ca a inteles ca s-a actionat neprofesionist. „Am ințeles ca s-a sunat in virtutea unei relații de prietenie catre cei de la Craiova și omul acela a spus: 'Domne,…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, instalat in functie cu misiunea expresa de a reforma Internele dupa cazul Caracal, le-a solicitat prefecților și șefilor structurilor județene ale M.A.I. sa efectueze in cel mai scurt timp o analiza privind principalele riscuri și vulnerabilitați…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. “E o eroare in zona poliției, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112”, a spus Fifor. Principalele declarații…

- Noul ministru interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat marti la Antena 3, legat de cazul Alexandrei, ca este lipsa mare de personal la dispeceratele 112 si ca se vor lua masuri `bruste' la minister:Nu sunt momente usoare, este complicat pentru MAI.Ce s-a intamplat la Caracal, o tragedie…