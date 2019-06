Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana.

Mii de georgieni manifesteaza zilnic incepand de joi in capitala tarii, Tbilisi, cerand in special reforma sistemului electoral, opozitia considerand ca sistemul actual favorizeaza partidul aflat la putere. Manifestatiile au inceput dupa discursul polemic al unui deputat rus in parlamentul georgian, semn al relatiilor…