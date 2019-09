Reduceri de 50% la transport pe perioada vacanței pentru studenții români din Diaspora - proiect de lege depus de PSD PSD a depus un proiect de lege pentru modificarea Legii Educației Naționale astfel încât studenții cu burse la studii universitare în strainatate vor avea dreptul la reduceri de minimum 50% la transportul în comun pe perioada vacanței și la o cursa gratuita dus-întors cu trenul.



Potrivit proiectului de lege, articolului 205 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 i se mai adauga un alineat care prevede ca studenții bursieri la universitați din afara țarii care se afla pe perioada vacanței în Româna, beneficiaza de tarif redus cu minim 50% pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

