RECURS COMPENSATORIU. Tudorel Toader: Demonstrez prin documente ”Prin documente voi demonstra faptul ca Legea privind recursul compensatoriu a fost promovata anterior preluarii portofoliului de la MJ, faptul ca in procedura parlamentara am dat aviz negativ si faptul ca in controlul de constitutionalitate am sustinut neconstitutionalitatea proiectului de lege ! Se stie ca CSM a propus ca cele 3 zile, la 30 de zile executate, sa fie considerate ca executate.

Se stie ca in loc de 3 zile parlamentul a marit numarul la 6 zile.

Ce nu stie este faptul ca daca o singura celula dintr-un pavilion nu indeplineste standardele CEDO, atunci… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

