- Peste 60 de firme din domeniul IT participa, vineri, la Cluj-Napoca, la un targ de cariere in cadrul caruia se ofera salarii intre 400 și 4.000 de euro, in funcție de experiența, dar și bonusuri, printre care masaj la locul de munca sau excursii, potrivit Mediafax. PR Manager al Targului de…

- Targul de Cariere IT revine pe 9 și 10 noiembrie la Cluj, cu o noua ediție care imbina recrutarea cu workshopuri, conferințe și traininguri aplicate. Pe 9 (intre orele 10-19:00) și 10 noiembrie (intre orele 10-17:00) la Sala Polivalenta / BT Arena, sunt așteptați cei care activeaza in sectorul IT sau…

Targul de Cariere IT revine cu o ediție cu totul speciala, care imbina recrutarea cu workshopuri, conferințe și traininguri aplicate.

- In 2017, in Uniunea Europeana erau peste 380 de milioane de persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani. 245,8 milioane de persoane erau active din punct de vedere economic, restul de 134,4 milioane fiind inactive. Dintre cele active, 227 de...

Targul de Cariere Cluj a avut loc pe 3 și 4 octombrie la Sala Polivalenta/ BT Arena. Peste 60 de companii din cele mai variate domenii au participat la evenimentul care a ajuns la cea de-a 25-a

Targul de Cariere Cluj are loc pe 3 și 4 octombrie la Sala Polivalenta. Peste 60 de companii din cele mai variate domenii participa la evenimentul care a ajuns la cea de-a 25-a ediție.

- Noutatea acestei editii a Targului de Cariere, eveniment care va avea loc pe 3 si 4 octombrie, la Cluj, o reprezinta I love my job Academy, o platforma pentru dezvoltarea profesionala si personala a candidatilor. De asemenea, in cadrul targului vor avea loc activitati speciale: conferinta I love my…

O masina a luat foc, miercuri dupa masa, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Martorii lla eveniment spun ca in autovehicul se aflau 4 adulti si un copil.