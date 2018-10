Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, aflata in recuperare dupa ce a aflat ca are hernie de disc, le-a urat “Casa de piatra” principelui Nicolae si Alinei-Maria Binder cu ocazia implinirii a unui an de la casatoria civila.La petrecerea de dupa cununia religioasa de la Biserica Sfantul Ilie, printre invitati, din…

- În primele declaratii dupa nunta, Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, au vorbit despre locul în care-si vor petrece luna de miere, dar si despre planurile lor de viitor.

- Surpriza de proporții! S-a aflat unde lucreaza soția Principelui dezmoștenit Nicolae al Romaniei, Alina-Maria! Nepotul fostului suveran Mihai I s-a casatorit cu Alina-Maria Binder, duminica, la Biserica „Sfantul Ilie” din Sinaia.Puțini sunt aceia care știu cu ce se ocupa, de fapt, soția Principelui…

- Fostul principe Nicolae și soția lui, Alina, au mers la Manastirea Curtea de Argeș. Dupa slujba de „primire a lumanarilor de cununie”, cei doi s-au recules si au depus flori la mormintele bunicilor, Regele Mihai și Regina Ana. O ora. Atat a durat vizita celor doi la Catedrala Arhiepiscopala și Regala.…

- O doamna imbracata intr-un costum violet, cu chipul ascuns partial de o voaleta, a starnit curiozitate in randul celor prezenti la cununia religioasa a fostului principe Nicolae cu Alina Binder. Doamna a stat in permanenta alaturi de mire in biserica si a parut ca a preluat pentru acest moment special…

- Principele Nicolae si sotia sa, Alina, au apelat la aceeasi firma care a facut si tortul pentru nunta printesei Diana, scrie Romania TV.Desertul principal al evenimentului are trei etaje, este alb, cu multiple motive florale, ingeri si un soi de pocal in zona superioara in care sunt asezate flori. Pe…

