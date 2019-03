Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a declarat, corespondentului Mediafax, ca ministrul Sorina Pintea a facut dupa miezul noptii un control la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Prima oprire a fost la unitatea de primiri urgente, apoi la sectia de cardiologie, la sectia de…

- Dan Valceanu considera ca Spitalul Județean de Urgența a fost acreditat pe alte baze decat cele legale, concluzie trasa dupa vizita Ministrului Sanatații la unitatea medicala. Președintele PNL Gorj,o acuza pe Sorina Pintea ca nu a luat o decizie clara impotriva managerului spitalului, pe care il considera…

- Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean din Ploiesti este prinsa intr-un amplu proiect de extindere, modernizare si dotare, care a primit saptamana viitoare finantare de la Uniunea Europeana. Ca sa castige timp, conducerea Consiliului Judetean, beneficiarul proiectului european, organizase…

- Organizatia de femei a PSD Prahova a sarbatorit, marti seara, ziua femeii, in avans, la un restaurant din Blejoi. OFSD Prahova, prin reprezentantele organizatiilor de cartier, ale filialelor locale din judet, conducerea partidului, cat si deputati, sau ministri, au petrecut de zor la un restaurant select…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca inspectorii Directiei de Sanatate Publica Dambovita fac verificari in cazul bebelusului care a decedat la Spitalul Judetean din Targoviste.

- „Nu am spus niciodata chestiunea asta cu platitul studiilor. Am spus ca trebuie sa gasim solutii sa tinem medicii in tara, pentru ca statul roman investeste mult intr-un medic si pregatire profesionala si financiar. Avem nevoie sa ne respectam rezidentii. In acest moment nu se pune problema”, a spus…

- Ce a fost in 2018 si ce va fi in 2019. Interviu cu presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, care dezvaluie cititorilor toate proiectele din județ. – Am vrea sa știm care este bilanțul activitații la Consiliul Județean Prahova. –Bogdan Toader: 2018 a fost anul investițiilor in domeniul sanitar, dar și…

- Interviu realizat de Violeta Stoica Anul trecut, prin investiții substanțiale, Consiliul Județean Prahova a reușit sa modernizeze mai mult de jumatate dintre secțiile Spitalului Județean de Urgența Ploiești, fiind facute cele mai mari schimbari de la inființarea celei mai importante unitați medicale…