- Informatii importante din doua comunicate de presa ale Sectiei de ancheta a magistratilor care vizau dosarul Laurei Codruta Kovesi au fost eliminate de catre Biroul de Presa al PICCJ, care a transmis, vineri seara, o informare de presa oficiala diferita de cea a Sectiei.

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a trimis vineri, in jurul orei 15, doua comunicate catre Biroul de informare si relatii publice a Parchetului General. Cele doua comunicate au fost cenzurate si comasate si au devenit publice dupa mai bine de trei ore, dupa ce STIRIPESURSE.RO…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi s a prezentat vineri la Parchetul General, unde urmeaza a fi audiata de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, intr un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, transmite Agerpres.roDosarul a fost deschis in…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Violeta Stoica Laura Codruța Kovesi a ajuns in postura de suspect, astazi fiind invitata la Parchetul General – Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție pentru a fi audiata intr-un dosar deschis la finalul anului 2018, dupa o plangere depusa de Sebastian Ghița impotriva fostei șefe a DNA.…

- PSD a transmis, joi, ca justitia trebuie lasata sa isi faca datoria, iar citarea Laurei Codruta Kovesi, la secția speciala de anchetare a magistratilor, infiintata prin legile justitiei, nu trebuie "politizata". "Justiția trebuie lasata sa iși faca datoria! Incetați sa politizați punerea sub acuzare…

- Laura Codruța Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul-șef al DNA, Adina Florea, a avut prima reacție despre acest caz. La ieșirea de la Parchetul General, Adina Florea a facut primele declarații despre citarea Laurei Codruța Kovesi, la Sectia de investigare,…

- O noua audiere importanta la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, anunta Antena 3.Angela Nicolae a dat explicatii…