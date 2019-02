Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Franța, Marea Britanie, Suedia, Austria, Danemarca și Germania il recunosc pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce ultimatumul dat lui Nicolas Maduro de a organiza alegeri anticipate a expirat, potrivit The Guardian și Reuters.

- Spania, Franta, Marea Britanie si Suedia l-au recunoscut luni pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido in functia de presedinte interimar al Venezuelei, dupa ce Nicolas Maduro a respins ultimatumul privind organizarea unor alegeri anticipate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- ​Spania, Franța, Marea Britani și Suedia îl recunosc pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce ultimatmul dat lui Nicolas Maduro de a organiza alegeri anticipate a expirat. Știre în curs de actualizare

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca Rusia nu il recunoaste drept presedinte al Venezuelei pe liderul opozitiei de la Caracas, Juan Guaido, transmite Reuters. Guaido, care s-a autoproclamat sef al statului pe 23 ianuarie, a declarat joi agentiei Reuters ca a trimis…

- Uniunea Europeana (UE) va forma un grup de contact international pentru a ajuta la organizarea de noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, informeaza AFP. Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido drept presedinte interimar este 'o prerogativa…

- SUA au transmis un mesaj de avertisment la adresa regimului Maduro. Avertismentul precizeaza ca „orice violenta si intimidare” impotriva opozitiei la regimul lui Nicolas Maduro in Venezuela si a personalului diplomatic american va antrena un „raspuns semnificativ”, transmite AFP citata de Agerpres.…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a discutat despre un posibil sprijin militar sau financiar al Rusiei pentru Venezuela in cadrul discutiei telefonice avute joi cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de DPA. …