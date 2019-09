Stiri pe aceeasi tema

- Raport devastator al Curții de Conturi pentru edilul orașului Timișoara! Potrivit documentului, administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea pentru a fi puse in funcții de conducere sau angajate persoane apropiate ale lumii interlope din oraș.Premiera - Bianca Andreescu,…

- ■ Curtea de Conturi a constatat nereguli si sume consistente ce ar trebui recuperate ■ efectuarea de plati fara existenta documentelor justificative, efectuarea de cheltuieli de personal fara baza legala, sint citeva dintre abateri ■ fostul primar a fost angajat consilier al noului primar „contrar dispozitiilor…

- Peste 200 de proiecte pe fonduri europene are Timișul in acest exercițiu financiar, in valoare de 4,7 miliarde de lei. „Timișul are 211 proiecte publice și private. Județul Timiș este unul dintre cele mai importante in ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Valoarea fondurilor…

- Victor s-a insurat in 2016 cu iubita sa, Elena, care este consilier juridic la Primaria Sectorului 5. Pe 7 iunie 2019, Elena si-a completat declaratia de avere in calitate de angajat la stat. Din document reiese ca Elena Dancila detine o garsoniera de 35 de metri patrati in Bucuresti, cumparata in…

- De trei ani, de când a revenit în funcția de președinte de Consiliu Județean, Alin Tișe se lauda zilnic cu câte un tronson de drum județean unde au fost finalizate lucrari de asfaltare. În realitate, drumurile sunt praf, tronsoane întregi o iau la vale, dar banii au…

- Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca prin prin Decizia civila nr.592 02.05.2019, pronuntata in dosarul nr.10 36 2019, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul promovat de catre Oil Terminal S.A. impotriva sentintei civile nr.580 13.04.2018…