Razvan Cuc: Tarom va schimba toata flota veche de ATR cu avioane noi de acelasi tip

- Conducerea Tarom a fost mandatata joi de actionarul majoritar sa achizitioneze un numar de noua aeronave noi de tipul ATR, care vor inlocui cele 9 avioane ATR vechi ale companiei, a declarat vineri ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

- "Ieri, la nivelul Ministerului (Transporturilor, n.red.) actionarul majoritar (al Tarom, n.red.) a luat decizia mandatarii conducerii Tarom sa semneze un memorandum privind achizitionarea unui numar de 9 aeronave noi in sistem de buy-back. Astfel, se vor inlocui avioanele ATR 42-500 care au un numar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si reprezentanti ai administratiei publice din judetul Satu Mare, ca i-a placut atitudinea ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, care le-a transmis constructorilor care nu se incadreaza in termene sa mearga acasa. …

- Razvan Cuc a declarat, marti, dupa ce a coborat din tren in Gara Constanta, ca a dorit sa faca aceasta calatorie pentru a avea exact care sunt conditiile de circulatie pentru turistii care vin la mare. "Am decis sa fac aceasta calatorie astazi cu operatorul national de transport feroviar,…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, ii vede pe strainii care lucreaza la autostrazi drept „șmecheri, cu doua mape, care vor bani nemunciti”. Ministrul a vrut sa puncteze situația companiilor straine care caștiga licitațiile pentru construcția de autostrazi iar apoi concesioneaza lucrarile efective…

- "La 1 ianuarie 2003, TAROM avea in conturi, si este verificabil, 500 de milioane de euro. Ca a fost si mandatul domnului Demetriade, care a fost un director dur, dar bun, nu conteaza. In 2003 erau acesti bani. Astazi, mai sunt 9 milioane (de euro - n. r.) in conturile TAROM, iar salariile sunt cam…

- Companiile care activeaza in domeniul cailor ferate beneficiaza, dupa multi ani, de bugete generoase, 3,8 miliarde de lei fiind alocarea in 2019 pentru programul de dezvoltare si modernizare a infrastructurii feroviare si statiilor de cale ferata, a afirmat, luni, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc,…