Ministrul demis al transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca este posibil ca in cursul saptamanii viitoare sa deschida Lotul 3 de autostrada Lugoj Deva, desi sunt si vor fi in continuare probleme in cazul acetuia.

"Probabil saptamana viitoare, am discutat cu domnul Scarlat, vom deschide si tronsonul 3, Lugoj-Deva Lotul 3. Acolo era o problema la cine a conditionat expertiza ca sa putem da drumul la trafic la tablierele unui podet unde practic va fi o interventie de 2-3 zile, cred ca e o problema cum a fost asezat acel pod si risca sa fie anumite probleme…