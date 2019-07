Stiri pe aceeasi tema

- Germania a transmis, luni, ca nu planuieste sa trimita trupe tereste in Siria, refuzand o cerere venita din partea SUA ca Berlinul sa-si intensifice implicarea militara pentru a lupta impotriva membrilor gruparii Stat Islamic.

- Autoritațile din Germania ar putea lua, pana la sfarsitul anului, o decizie privind legea care va stabili renuntarea la carbune, a anuntat joi Ministerul Economiei de la Berlin. Instituţia a precizat că discuţiile cu grupul german de utilităţi RWE - care solicită compensaţii…

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Germania a cheltuit 23 de miliarde de euro, in 2018, pentru programe de integrare a peste un milion de refugiati, arata un document obtinut de agentia de presa Reuters și citat de Mediafax Este vorba de o suplimentare a fondurilor cu aproape 11%, de la suma de 20,8 miliarde de euro alocata de Germania…

- China ar fi inchis milioane de musulmani in lagare de concentrare, acuza Departamentul de Aparare al Statelor Unite ale Americii, prin vocea secretarului adjunct responsabil cu regiunea Asia-Pacific, Randall Schriver. Acuzațiile sale risca sa sporeasca tensiunea din relația bilaterala americano-chineza,…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters potrivit Agerpres Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea…

- Autoritațile de la Priștina au anunțat ca au repatriat 110 cetațeni kosovari din Siria, majoritatea fiind femei și copii, dar printre ei aflandu-se și patru islamiști care au luptat alaturi de gruparea terorista Stat Islamic (ISIS), potrivit BBC, scrie mediafax. Grupul este format din 74 de…

- Ministrul german al apararii Ursula von der Leyen a discutat vineri la Pentagon despre viitorul luptatorilor straini ai gruparii Stat Islamic din Siria, un dosar in care au aparut frictiuni intre Berlin si Washington, transmite AFP. "Am dat asigurari inca o data ca vom aborda fiecare caz in mod individual",…