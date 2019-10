Stiri pe aceeasi tema

- USR a publicat miercuri seara pe pagina Facebook a partidului dialogul lui Dan Barna cu colegii de partid, dupa ce fragmente din aceasta inregistrare au fost publicate de Rise Project. In inregistrarea video Barna le explica colegilor cum s-a desfașurat ancheta Rise Project și susține ca nu…

- ​Dan Barna a intrat în videoconferința cu USR-iștii dupa ancheta Rise Project, susținând ca jurnaliștii i-au spus „cumva” în înterviu ca 1este o ancheta pornita la pont”. Întrebat de unul dintre colegi cine crede ca se afla în spate, Barna a spus…

- Propunerea legislativa a USR privind alegerea primarilor in doua tururi a fost respinsa miercuri la Senat prin voturile UDMR si PSD, senatorul USR Vlad Alexandrescu afirmand ca PSD si UDMR nu sunt partide nationale, democratice, ci ”o gasca de baroni locali care vor sa conduca primariile si judetele…

- A fost respins proiectul de lege in Senat. Va ajunge la Camera Deputaților, camera decizionala. Proiectul de lege este susținut, cel puțin declarativ, de majoritatea partidelor, mai puțin de PSD și de UDMR.

- Dan Barna, candidat la prezidențiale 2019 din partea Uniunii Salvați Romania (USR) a facut primele declarații dupa ce moțiunea de cenzura a trecut. Președintele USR susține ca sub nicio forma nu a votat impotriva Guvernului Dancila "ca sa vina Ponta la putere", ci pentru "rezolvarea crizei", iar asta…

- Dan Barna ii raspunde, prin mesajul de luni seara, liderului Pro Romania, Victor Ponta, conform caruia la o ora dupa motiunea de cenzura, va face o propunere oficiala catre toti fostii colegi de la PSD sa refaca o majoritate fara Dancila si Fifor. "Vad ca dl Ponta anunta ca, imediat dupa ce…

- "Azi, presedintele ALDE, dl Tariceanu, anunta cativa colegi de la Brasov, ca-i invita, undercover asa, la o bere sa discute despre dezertarea mea prin afilierea la grupul PSD din Senat. Dincolo de faptul ca nu mi se pare deloc mai dezonorant sa te afiliezi grupului PSD decat grupului Pro Romania,…

- "In urma unor zvonuri false aruncate in spațiul public de anumiți foști membri ai ALDE care incearca sa iși justifice tradarea, consider ca este normal pentru toți colegii din partid sa fac urmatoarele precizari despre sigla și denumirea partidului: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților…