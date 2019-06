Rata de adoptare a serviciilor FinTech a crescut la 64% la nivel global Ratele de adoptare a serviciilor FinTech au crescut la 64% in acest an, potrivit raportului EY Global FinTech Adoption Index 2019. Pe pietele emergente se inregistreaza cele mai mari rate de adoptare, care ating 87% in China si India.



Acestea sunt urmate indeaproape de Rusia si Africa de Sud, ambele cu o rata de adoptare de 82%. Dintre pietele dezvoltate, Tarile de Jos (73%), Regatul Unit (71%) si Irlanda (71%) au cele mai mari rate de adoptare, reflectate, in parte, de dezvoltarea platformelor de tip "open banking" in Europa.



A treia editie a raportului se bazeaza pe un studiu…

Sursa articol si foto: business24.ro

