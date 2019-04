Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina a facut dezvaluiri cutremuratoare despre Razvan Ciobanu. ”Eu nu am declarat nimic, am vazut tot felul de informații. Eu intr-adevar trebuia sa ma intorc acasa. Am plecat spre Constanța și i-am lasat mașina mea.

- Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului Razvan Ciobanu arata ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. Acestea sunt rezultate preliminarii, urmand ca in urmatoarele trei saptamani sa iasa rezultatele analizelor toxicologice.…

- Informații incendiare lansate de Vica Blochina privind scenariul morții lui Razvan Ciobanu. Blochina a fost la un pas de a muri și ea, susținand ca ar fi trebuit sa se afle in mașina cu care designerul revenea la București.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit…

- Destinul designerului Razvan Ciobanu s-a frant la doar 43 de ani. Ar fi vrut sa ajunga in Bucuresti dupa ce fusese la un festival in Mamaia, insa nimeni nu stie de ce a ales o ruta care duce mai degraba la Tulcea si nici de ce a plecat in noapte, cu masina imprumutata de la o prietena. „A venit cu un…

- Localnicii ajunși la locul in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața au inceput sa sustraga bunurile gasite in mașina fara a le pasa de faptul ca polițiștii faceau cercetari. De la Biblia gasita langa mașina și pana la sticle de alcool și parfumuri, satenii nu s-au sfiit sa ia tot ce au putut.…

- In mașina lui Razvan Ciobanu a fost descoperita o carte de identitate, ceea ce duce automat la ipoteza ca acesta nu era singur in mașina, așa cum s-a crezut inițial. Polițiștii au descoperit ca respectiva carte de identitate aparține numitului Iulica Cercel, scrie cancan.ro. Acesta este nascut…

- Informatii suprinzatoare vin din Sri Lanka. Autoritatile au revizuit numarul victimelor si au stabilit ca, nu este de 359 de morti, cat se anuntese initial, ci de 253. Diferenta de peste 100 de...

- Trupul lui Rudolf Heinz, afaceristul care s-a spanzurat lunea trecuta de un pod din Buzau, este in continuare la morga SML Buzau. Conform unor surse din randul anchetatorilor, fiica milionarului din Austria ar fi cerut anchetatorilor buzoieni ca necropsia sa fie facuta doar in prezența unor experți…