Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au anuntat ca Andrei Popescu, tanarul originar din localitatea damboviteana Razvad gasit mort intr-un apartament din Londra a fost injunghiat in inima. Autoritatile din Regat nu au insa nicio pista in privinta criminalului.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mehedinti arata ca nu a fost informata despre preluarea fetei din Baia de Arama de catre familia adoptiva si nu a fost solicitata prezenta unui reprezentant al institutiei, anunța news.ro."Directia Generala de Asistenta…

- Rasturnare de situație in cazul polițistului Cristian Amariei, ucis la datorie, in județul Timiș! Au aparut noi informații in privința modului in care a fost omorat omul legii.Chiar daca in spațiul public au aparut informații potrivit carora, Amariei ar fi fost ucis cu... Citește AICI ce ARMA…

- UPDATE Autoritațile franceze au respins, luni, cererea de azil politic a lui Radu Mazare. Radu Mazare ar intenționa sa ceara azil politic in Franța. Fostul primar al Constanței le-ar fi transmis acest lucru polițiștilor care il insoțesc, in timpul zborului dinspre Madagascar, transmite Antena 3. Mazare…

- Politistii sibieni declarasera, in prealabil, ca biciclistul in varsta de 49 de ani, lovit mortal la iesirea din Sibiu, spre Agnita, vineri seara, ar fi fost victima unei soferite in varsta de 27 de ani, care conducea fara permis. Insa nu a fost deloc asa.

- Rasturnare de situație in cazul adolescentei cu un copil care avea nevoie de ajutor și pentru care s-au mobilizat zeci de persoane. Femeia din Baia Mare care a luat-o la ocazie și care a dorit s o ajute este cea care a descoperit tristul adevar despre toata aceasta poveste. „Estera exista… Dar povestea…

- Informatii suprinzatoare vin din Sri Lanka. Autoritatile au revizuit numarul victimelor si au stabilit ca, nu este de 359 de morti, cat se anuntese initial, ci de 253. Diferenta de peste 100 de...

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj a demarat o ancheta si recomanda acum reincadrarea batranei de 83 de ani, care lucra ca femeie de serviciu si care a fost concediata pe motiv ca era prea batrana si ca avea pensie.