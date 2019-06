Rareș Bogdan, mesaj în timp ce se citește moțiunea de cenzură „Ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului - dezbatere si vot asupra Moțiunii de cenzura - Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces și fara cozi la vot! Aceasta moțiune este un demers al OPOZIȚIEI UNITE și expresia faptului ca noi am ințeles pe deplin mesajul dat de cetațeni la alegerile și la Referendumul din 26 mai. Oamenii vor imediat SCHIMBAREA acestui guvern”, a scris Rareș Bogdan, marți, 18 iunie, pe contul sau de Facebook. Ce se precizeaza in moțiunea de cenzura Ce se precizeaza in moțiunea de Romania are nevoie urgenta de un guvern cu o viziune proeuropeana,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

