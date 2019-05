Liberalii au organizat, marti, la Suceava, un miting electoral la care, potrivit estimarilor PNL, au participat cinci mii de persoane.

Rares Bogdan, candidatul liberal pentru alegerile europarlamentare aflat pe prima pozitie, a spus ca ”in democratie, hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu in Parlament, nu in Kiseleff”.

Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare! ‘Asteptam finalizarea acestor discutii privind obligativitatea vaccinarii si aprobarea Legii vaccinarii’

”Inainte cu o zi de summitul de la Sibiu am un mesaj pentru Europa: Romania este in Europa, este Europa…