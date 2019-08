Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca nepoata sa ar fi fost luata din casa lui Gheorghe Dinca de complici ai criminalului din Caracal, chiar in timp ce autoritațile cautau casa groazei.Citește și: SURSE Directorul Oracle Romania, sub control judiciar, pe o cauțiune URIAȘA…

- Inainte de cazul Alexandrei Maceșanu, de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost rapita si ucisa de un barbat din Caracal, a fost cel al Mariei Popescu, din Craiova. In toamna anului 2010, femeia s-a urcat intr-o masina de ocazie, dupa care a fost violata si ucisa de soferul masinii.

- Nicolae Alexe, fost adjunct al șefului IPJ Olt, a precizat ca le-a propus procurorilor care investigheaza dispariția Alexandrei Maceșanu sa intre in flagrant in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca. El afirma ca magistrații nu au fost de acord deoarece nu erau siguri ca adolescenta data disparuta se…

- Unul dintre primele lucruri facute de procurori a fost acela de a studia cazurile de copii disparuți din Olt, județ unde se afla localitatea Caracal. Exista unul care le da fiori. In evidențele IPJ Olt figureaza doua cazuri active de minori disparuți: cazul Alexandrei Maceșanu, care este cautata in…

- Marina, o prietena apropiata a Alexandrei Maceșanu, a povestit pentru Mediafax ca fata a fost nevoita sa mearga cu o masina de ocazie la Caracal pentru ca la ora respectiva nu era niciun mijloc de transport in comun. Potrivit acesteia, Alexandra ar fi plecat la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…