Raport BVB: Piaţa de capital din România, plus de 36% în primele 8 luni Valoarea totala de tranzactionare pe segmentul de actiuni a fost de 1,46 miliarde de euro de la inceputul anului si pana la finalul lunii august. La finalul primelor opt luni din acest an, valoarea de piata a companiilor romanesti era de 21,8 miliarde euro, in timp ce capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 34,6 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare din august. “Evolutia pietei de capital confirma fundamentele atractive ale acesteia. Asadar nu este o intamplare ca suntem aici, este doar o reconfirmare ca exista baze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…

