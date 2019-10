Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta este asteptat astazi in fata procurorilor de la Parchetul General. La patru ani de la tragedia din Colectiv in care 64 de tineri si-au pierdut viata, inca se mai fac audieri.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat dr. Raed Arafat,a vorbit vineri, intr-o conferinta de presa, despre masurile urgente pentru imbunatatirea sistemului apelurilor de urgenta 112.

- Cazul Alexandrei Maceseanu a adus la nivel înalt demisii importante, iar Raed Arafat a pregatit o serie de masuri care vor fi luate pe termen scurt, mediu sau lung, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta vrea sa dezvolte un sistem de localizare exacta a persoanelor disparute si sa…

- Comitetul interministerial privind 112, condus de Raed Arafat Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. În legatura cu tragedia de la Caracal, secretarul de stat Raed Arafat, seful departamentului pentru Situatii de Urgenta va face declaratii…