- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, care este si presedinte al Grupului Renew din Parlamentul European, sustine ca ”Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar”, dupa ce Comisia Juridica a respins candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. In plus,…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a afirmat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, ca ministrul de Externe Ramona Manescu a dat garanții ca Guvernul o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru postul de procuror-șef european. Discuția ar fi fost purtata inainte de votul din COREPER.Citește…

- Dacian Cioloș a declarat ca, in cazul in care PLUS va ajunge la guvernare nu va taia salariile și pensiile, precizand ca PSD le-a crescut „pe banii altora”. Liderul PLUS a precizat ca partidul pe care il conduce nu are nevoie sa semneze un pact cu PSD. Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat luni despre destramarea aliantei PSD-ALDE ca „miracolul se destrama”. Acesta a adaugat apoi ca a avut mai multe discutii cu membri din PNL si ca dezbaterile pentru o posibila viitoare guvernare vor avea loc abia dupa ce Guvernul va cadea. De asemenea, Ciolos a…

Un tribunal din Moscova a respins, marti, cererea de eliberare anticipata, din ratiuni de sanatate, a lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, afirma surse citate de MEDIAFAX.